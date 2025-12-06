Son Mühür - Elon Musk, milyarderler sıralamasındaki konumunu güçlendirecek büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. SpaceX’in 2026’da halka arz edilmesi planlanıyor ve şirketin değerinin 800 milyar dolara kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Bu yüksek değer, Musk’ın servetine adeta roket hızında yeni bir katkı sağlayacak.

The Information’ın haberine göre, SpaceX yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde halka arzın Starlink dahil tüm yapıyı kapsayacağını bildirdi. Bu adım, uzun süredir tartışılan “Starlink ayrı mı halka arz olacak?” sorusunu sonlandırdı. Planın hayata geçmesi durumunda Musk, sadece Tesla ve X (Twitter) ile değil, uzay şirketi SpaceX üzerinden de dünyanın en zengin kişisi unvanını güçlendirecek.

İkiye katlanacak