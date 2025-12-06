Son Mühür - Elon Musk, milyarderler sıralamasındaki konumunu güçlendirecek büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. SpaceX’in 2026’da halka arz edilmesi planlanıyor ve şirketin değerinin 800 milyar dolara kadar çıkabileceği öne sürülüyor. Bu yüksek değer, Musk’ın servetine adeta roket hızında yeni bir katkı sağlayacak.
Halka arz gerçekleşecek
The Information’ın haberine göre, SpaceX yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde halka arzın Starlink dahil tüm yapıyı kapsayacağını bildirdi. Bu adım, uzun süredir tartışılan “Starlink ayrı mı halka arz olacak?” sorusunu sonlandırdı. Planın hayata geçmesi durumunda Musk, sadece Tesla ve X (Twitter) ile değil, uzay şirketi SpaceX üzerinden de dünyanın en zengin kişisi unvanını güçlendirecek.
İkiye katlanacak
Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, SpaceX halka arz öncesinde ikinci bir hisse satışıyla mevcut 400 milyar dolarlık değerini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Şirketin CFO’su Bret Johnsen, yatırımcılara son günlerde bu satışın ayrıntılarını sunuyor. Bu gelişme, Musk’ın kişisel servetini de önemli ölçüde artıracak. SpaceX, uzay yarışında en güçlü oyuncu konumunda; yalnızca devlet kurumlarından değil, ticari şirketlerden de milyarlarca dolarlık projeler alıyor. Şirketin dev roketi Starship’e yaptığı yatırımlar da değerlemeye ciddi katkı sağlıyor. Ayrıca SpaceX’in uzayda yaklaşık 9 bin aktif uydusu bulunuyor. Uzmanlar, şirketin değerindeki patlamanın en önemli sebebinin Starlink olduğunu belirtiyor. Dünya genelinde yüksek hızlı internet sağlayan Starlink, Kasım itibarıyla 8 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve bu kullanıcı kitlesi şirkete milyarlarca dolarlık düzenli gelir sağlıyor. Böylece Musk’ın servetine doğrudan katkıda bulunuyor.