Son Mühür - ABD tarafından kuşatılan ve Trump’ın talimatıyla terörist ilan edilip başına 50 milyon dolar ödül konulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, haftalık programında Trump’a seslendi. Barışın en doğru seçenek olduğunu ve savaşın zarar getirdiğini vurgulayan Maduro, “Pin, pun, pan. Barış, barış, barış. Pin, pun, pan. Savaşa hayır, asla savaşma” ifadelerini kullandı. Program sırasında zili çalarak sözlerini pekiştiren Maduro’nun bu hitabı dikkat çekti. Latin Amerika’da “pin, pun, pan” deyimi “benim evim, senin evin” anlamına geliyor. Trump ise geçtiğimiz hafta ABD ordusunun kara harekatlarının yakında başlayacağını açıklamıştı.

Maduro dokunulmazlık istedi

Trump ve Maduro, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi yaptı. İddialara göre Maduro, ülkeyi terk etmesi karşılığında dokunulmazlık ve yaptırımların kaldırılmasını talep etti. Trump ise bu talepleri reddederek Maduro’ya ülkeyi terk etmesi için 3 günlük süre verdi. Maduro ülkeyi terk etmeyince, ülkenin hava sahasının kapatıldığını açıkladı. Trump, Maduro’yu ABD’ye çeteler aracılığıyla uyuşturucu taşımak ve suçluları terör amacıyla göndermekle suçluyor. Trump’ın emriyle ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığı öne sürülen gemilere Venezuela açıklarında operasyon düzenledi ve bu saldırılarda 87 kişi hayatını kaybetti