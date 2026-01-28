Konserde yaşanan samimi anlar ve ikilinin sahne performansı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Murda'nın Hadise'ye evlenme teklifi ettiği iddiaları da gündeme geldi ancak bu yönde resmi veya güvenilir bir bilgi bulunmuyor. Hadise, daha önce yaptığı açıklamalarda Murda için "canım dostum" ifadesini kullanarak ilişki iddialarını yalanlamıştı.

Murda ve Hadise sevgili mi?

Murda ve Hadise arasında romantik bir ilişki olduğuna dair somut bir kanıt yok. İkili, 2022-2023 yıllarında "İmdat", "Sen Dönene Kadar" ve "Derdim" gibi düet şarkılarıyla sık sık bir araya geldi. O Ses Türkiye Rap programında jüri arkadaşlığı yapan ikili, klip çekimlerinde de samimi pozlar verdi. Bu görüntüler aşk iddialarını ateşlese de Hadise defalarca "Murda benim canım dostum, birlikte harika şarkılar yapıyoruz" diyerek söylentileri yalanladı.

Murda kimdir?

Gerçek adı Önder Doğan olan Murda, 30 Ocak 1984'te Hollanda'nın Amsterdam şehrinde dünyaya geldi. Tiyatrocu bir aileden gelen rapçi, çocukluğunu Hollanda, İspanya ve Türkiye'de geçirdi. Yabancı arkadaşlarının "Önder" ismini telaffuz etmekte zorlanması nedeniyle "Murda Türk" lakabını aldı.

Bir dönem İspanya'nın Madrid şehrinde yaşayan Murda, Hollanda'ya döndükten sonra müzikle ilgilenmeye başladı. 2008 yılında ilk EP'si olan "Türk Pizzası"nı çıkardı. Bizzey, Kraantje Pappie ve Ronnie Flex gibi Hollandalı hip-hop sanatçılarıyla çalışmalar yaptı.

Murda'nın kariyerindeki dönüm noktası, Ezhel ile YouTube üzerinden tanışması oldu. İkilinin birlikte seslendirdiği "Aya" şarkısı 200 milyonun üzerinde izlenerek büyük başarı yakaladı. "Bi' Sonraki Hayatımda Gel" ve "Made In Turkey" gibi parçalarla da geniş kitlelere ulaşan Murda, kariyerini Türkiye'de sürdürme kararı aldı. O Ses Türkiye Rap programında jüri üyeliği yapan sanatçı, 14 Şubat 2020'de ilk Türkçe albümü "Doğa"yı yayımladı. Evli olan Murda'nın bir kızı bulunuyor.