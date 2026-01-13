İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli olarak aranan Murat Gülibrahimoğlu, teknoloji dünyasında bilgisayar mühendisi, yazılım geliştirici ve girişimci kimlikleriyle tanınan bir isim. Peki Murat Gülibrahimoğlu kimdir, nereli, ne iş yapar?

Murat Gülibrahimoğlu kimdir?

Murat Gülibrahimoğlu, Türk bilgisayar mühendisi, yazılım geliştirici ve girişimcidir. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Fakültesi'nden mezun olan Gülibrahimoğlu, özellikle açık kaynak yazılımlar ve Pardus projesi üzerindeki çalışmalarıyla tanınır.

Nereli ve kaç yaşında?

İstanbul doğumlu olan Murat Gülibrahimoğlu'nun yaşıyla ilgili kamuya açık net bir bilgi bulunmuyor. Ancak medyada yer alan bilgilere göre yaklaşık 40'lı yaşlarının sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Mesleği ne?

Bilgisayar mühendisi olan Gülibrahimoğlu, yazılım geliştirme ve teknoloji alanında uzmanlaşmıştır. İTÜ'deki eğitiminin ardından hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çeşitli projelerde görev almıştır.

Kariyerinde öne çıkan projeleri:

Pardus Projesi : TÜBİTAK destekli yerli işletim sistemi geliştirme sürecinde rol aldı

: TÜBİTAK destekli yerli işletim sistemi geliştirme sürecinde rol aldı GNU/Linux Sistemleri : Açık kaynak topluluğuna önemli katkılarda bulundu

: Açık kaynak topluluğuna önemli katkılarda bulundu Yazılım Girişimciliği: Farklı teknoloji ve mühendislik şirketlerinde yönetici pozisyonlarında yer aldı

Ne ile suçlanıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Murat Gülibrahimoğlu hakkında şu suçlamalar yöneltilmektedir:

Kamu kaynaklarını usulsüz biçimde kullanmak

Yolsuzluk yapmak ve ihalelerde usulsüzlük gerçekleştirmek

Kripto para üzerinden gizli para transferleri yapmak

Bağlantılı şirketler aracılığıyla kamuya zarar veren işlemler yürütmek

Mal varlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında firari şüpheli konumunda olan Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi. Bu nedenle savcılık talebiyle mal varlıklarına el konuldu ve şirketlerine kayyum atandı.

Kırmızı bülten

Hakkında uluslararası yakalama emri çıkarılan Gülibrahimoğlu için Interpol aracılığıyla kırmızı bülten düzenlendiği belirtiliyor. Firari şüpheli olarak aranan iş insanının nerede olduğu henüz tespit edilemedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesinde de Murat Gülibrahimoğlu'nun adı geçmişti.