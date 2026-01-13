Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı A.B.İ dizisinin oyuncu kadrosunda Sinan rolüyle Sinan Tuzcu dikkat çekiyor. Hancıoğlu ailesinin en büyük oğlu olan Sinan karakteri, dizinin önemli isimlerinden biri olmayı başardı. İşte A.B.İ dizisi Sinan'ın hikayesi ve Sinan Tuzcu hakkında merak edilenler...

A.B.İ dizisinde Sinan kim?

A.B.İ dizisinde Sinan rolüne ünlü oyuncu Sinan Tuzcu hayat veriyor. Dizide Sinan, Doğan ve Melek'in ağabeyidir. Hancıoğlu ailesinin en büyük oğlu olan Sinan, küçüklüğünden beri hep Doğan'ın ve babası Tahir'in gölgesinde kaldı.

Gözünü Hancıoğlu tahtına diken Sinan, bu uğurda her şeyi feda etmeye hazır bir karakter olarak dikkat çekiyor. Dizide aile içindeki güç mücadelesinin önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Sinan Tuzcu kimdir, kaç yaşında?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Sinan Tuzcu aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te dünyaya gelen Sinan Tuzcu 48 yaşındadır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalından mezun olan oyuncu, eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı.

Sinan Tuzcu hangi dizilerde oynadı?

Televizyon kariyerine Ihlamurlar Altında dizisiyle başlayan Sinan Tuzcu, uzun yıllar boyunca birbirinden başarılı projelerde yer aldı.

Sinan Tuzcu'nun yer aldığı diziler şöyle:

İnşaat

Mavi Gözlü Dev

Mevlana Aşkı Dansı

Babam ve Ailesi

Arka Sokaklar

Sen Anlat Karadeniz

Mavera

Son Yaz

Alparslan: Büyük Selçuklu

Sipahi

Bir Sevdadır

Sinan Tuzcu'nun yeni projesi

Sinan Tuzcu'nun yeni durağı ATV ekranında yayınlanacak A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) dizisi oldu. Salı akşamları ekrana gelecek dizide Hancıoğlu ailesinin en büyük oğlu Sinan rolünde izleyiciyle buluşuyor.

Dizide güçlü oyunculuğu ve karaktere kattığı derinlikle dikkat çeken Sinan Tuzcu, kariyerine yeni bir başarılı proje daha ekledi. A.B.İ dizisinde aile içi çatışmaları, güç mücadelesini ve kardeşler arası rekabeti yansıtan Sinan karakteri, izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Gaziantep doğumlu oyuncu, tiyatro altyapısıyla şekillenen oyunculuğunu televizyon ve sinema projelerinde de başarıyla sergiliyor.