Son Mühür- 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, geçirdiği iç kanama sonrası acil olarak hastaneye kaldırıldı. Dört gün boyunca yoğun bakımda tutulan Cemcir’in durumunun stabil hale gelmesinin ardından normal odaya alındığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun taburcu olmadığı, tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Hastane yönetimi, Cemcir’in sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini açıkladı.

Ahmet Kural’ın ziyarette bulunup bulunmadığı merak edildi

Cemcir’in hastane süreci devam ederken, uzun yıllar birlikte projelerde yer aldığı ve kamuoyunda “kardeş” olarak anılan eski partneri Ahmet Kural’ın hastaneye gidip gitmediği gündeme geldi. Kamuoyu, Kural’ın geçmiş olsun dileklerini iletip iletmediğini sorgulamaya başladı.

“Hastaneye gitmedi, aramadı”

Gazeteci Müge Dağıstanlı, Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşesinde dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Dağıstanlı, Ahmet Kural’ın ne hastaneye gittiğini ne de Murat Cemcir’i telefonla aradığını yazdı. Ayrıca, “Bu konuda soru gelmesin diye telefonunu kapattığı söyleniyor” ifadelerine yer verdi.

“Murat beklemiyor ama çevresi konuşuyor”

Dağıstanlı’nın aktardığına göre Murat Cemcir, Ahmet Kural’dan özel bir ilgi veya geçmiş olsun mesajı beklemiyor. Ancak ikilinin ortak dostları bu sessizliğin dikkat çekici olduğunu dile getiriyor. Dost çevresinin, “Ne yaşanmış olursa olsun Murat ölümden döndü. Ahmet’in en azından bir araması gerekirdi” yorumunu yaptığı belirtildi.