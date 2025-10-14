Son Mühür- Çekimlere başlamadan önce özel eğitmenlerle çalışan Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu, zorlu sahneler için haftalar süren fiziksel dayanıklılık çalışmalarına katıldı. Oyuncular, yakın dövüş teknikleri üzerine yoğunlaşarak sahnelerde maksimum gerçeklik sağlamayı hedefledi.

Gerçek atış eğitimiyle profesyonellik

Filmde yer alan silahlı sahneler için atış poligonunda da eğitim alan ikili, setteki tüm sahneleri birebir kendileri canlandırdı. Gerçek silah kullanımı ve refleks çalışmalarıyla dikkat çeken oyuncular, filmin atmosferine sinematik bir gerçeklik kattı.

Set bir adrenalin merkezine dönüştü

Zorlu aksiyon sahneleri nedeniyle “Uykucu” filminin seti adeta bir adrenalin kampına dönüştü. Dublörsüz çekilen sahnelerde yaşanan heyecan, kamera arkasındaki ekibe de yansıdı. Yönetmen ekibi, oyuncuların sahne hakimiyetinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.