Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı’ndan Alaşehir istikametine ilerleyen Y.A. (62) yönetimindeki 35 AB 0559 plakalı kamyonet, U dönüşü yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden Yunus Emre Pehlivan’ın kullandığı 35 CGK 622 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savruldu

Kamyonetin manevrası sırasında meydana gelen çarpışmada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Pehlivan yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Pehlivan’a sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden Yunus Emre Pehlivan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kamyonet sürücüsü Y.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.