Son Mühür / Türkiye’nin en büyük beyaz eşya ve elektronik üreticilerinden olan Vestel, zor günlerden geçiyor. Daha önce toplu işten çıkarmalar, üretim düşüşü ve zararlarla gündeme gelen dev şirkette, bu kez daha büyük sorunlar yaşandığı ileri sürüldü. Vestel’in ana kalbi Manisa’daki tesislerde üretimin durduğu iddia edilirken, şirketin geleceği için ise büyük belirsizlik hakim…

İşçiler de tepki gösterdi: 6 Temmuz’a kadar…

Konuyla ilgili bazı işçiler de sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. İşçiler, Vestel’de üretim tarihlerinde revize olduğu ve 6 Temmuz’a kadar üretim olmayacağını ifade etti. Personel, “Çalışanlar zaten doğru dürüst para almıyor, bir de bu borçlanma prangası ile iyice bitmiş durumda” diyerek tepkisini dile getirdi.

Binlerce kişinin ekmek kapısıydı!

Manisa ve İzmir başta olmak üzere uzun yıllardır binlerce kişiye ekmek kapısı olan Vestel, son dönemlerde toplu işten çıkarmalarla tepkileri üzerine çekmişti. 2024 yılının sonunda yaklaşık 30 bin kişinin çalıştığı Vestel City’de, personel sayısı bir yıl içinde tamı tamına 10 bin kişi gerileyerek 20 bin seviyelerine kadar indi.

Diğer ofisleri de etkiledi

Manisa’daki ana fabrika başka üzere personel çıkarımlarının İzmir ve İstanbul ofislerini etkilediği ifade edilirken grubun geçtiğimiz yıl için açıkladığı mali tabloda 37 milyar liralık zarar da gözlerden kaçmamıştı.

Resmi açıklama bekleniyor!

Daha önce firmada çalışan herkesin adeta ‘diken üstünde olduğu’ belirtilirken, son gelişmeyle ilgili dev şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.