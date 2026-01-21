Son Mühür- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Meclis çalışmalarına hem de emeklilere yönelik düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Salonlara sığmayan muhabbetiniz için teşekkür ediyorum”

Konuşmasına selamlama ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Aziz milletim, milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Grup toplantımızın ülkemiz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm yol arkadaşlarıma buradan selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.

Salonlara sığmayan şu muhabbetiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin.”

“Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor”

TBMM’de yürütülen çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete eleştiriler yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis çalışmalarının yoğun bir tempo içinde sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Konuşmamın hemen başında bir hususu dikkatine getirmek istiyorum. Meclis çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor.

Muhalefetin tüm uzlaşmaz, hukuk tanımaz tavırlarına rağmen sabırlı ve sağduyulu şekilde hareket ediyoruz. CHP jet sosyetesinin ne devlet, ne millet ne de emeklilerle ilgili bir derdi olmadığını biliyoruz.”

“Milletimiz bizim samimiyetimizi gayet iyi biliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetin emeklilere yönelik attığı adımların millet tarafından yakından takip edildiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Milletimiz bizim samimiyetimizi de gayet iyi biliyor.”

En düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye yükseliyor

Emeklilere yönelik yeni düzenlemeye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığına ilişkin teklifin Meclis’te görüşülmeye başlandığını açıkladı:

“Malum en düşük emekli aylığına 20 bin TL'ye çıkartan teklifin görüşülmesi başlandı. Teklifin yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 bin 319 lira artışla 20 bin liraya yükselmiş olacak.”

“Göreve geldiğimizde emekli aylığı 66 liraydı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş dönemlerle kıyaslama yaparak emekli maaşlarındaki artışı rakamlarla anlattı:

“Bu rakam göreve geldiğimizde sadece 66 liraydı. 40 dolara tekabül ediyordu. Kasım 2002'de asgari ücret 184 liraydı. Bugün en düşük emekli aylığı asgari ücretin en yüzde 70'ini aşmıştır.”

“Her talebi karşıladık iddiasında değiliz”

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bunları söylerken her talebi karşıladık iddiasında değiliz. Emeklilerin yaşadıkları her sıkıntının farkındayız.”

“Emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere verdikleri önemi vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Şunu tüm emeklilerimizin bilmesini arzu ediyorum; emeklilerimiz bizim başımızın tacıdır.

Emeklilerimizin taleplerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.”

"Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha da artacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında ekonomi politikalarına ilişkin kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, hükümetin aynı hassasiyetle yoluna devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bundan sonra da aynı hassasiyetle davranmaya devam edeceğiz. Enflasyon düştükçe insanımızın alım gücü daha da artacak. Milletçe yıllardır yaptığımız fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini göreceğimiz bir döneme giriyoruz.”

“Türkiye’yi askeri ve diplomatik olarak da farklı bir konuma taşıyacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin yalnızca ekonomik alanda değil, askeri ve diplomatik sahada da güçleneceğini vurguladı. Erdoğan, bu hedefi şu sözlerle dile getirdi:

“Sadece ekonomide değil Türkiye'yi sadece ekonomide değil askeri ve diplomatik olarak da çok farklı bir konuma taşıyacağız.”

“Biz meydanlarda söz verip maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz”

Konuşmasında muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, verilen sözler ile icraat arasındaki farklara dikkat çekti. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

“Biz meydanlar emeklilerimize şunu yapacağız diye söz verip işçisine maaş ödeyemeyenlere benzemeyiz. Biz göreve gelince rantçı olanlara da benzemeyiz.”

“Bizim ilkelerimiz, prensiplerimiz ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin siyaset anlayışının temelinde ilkeler ve vizyon olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bizim derdimiz, ilkelerimiz, prensiplerimiz var. Bizim Türkiye Yüzyılı vizyonumuz var.”

“Millete hizmet yolunda rehavete yer yoktur”

Erdoğan, Meclis çalışmalarına ilişkin mesajlar da vererek ittifakın sorumluluğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Altını çizerek belirtmek isterim ki millete hizmet yolunda rehavete yer yoktur. İttifak olarak Meclis çalışmalarında da örnek ve lokomotif kadro biz olacağız.”

“İki haftada çok önemli gelişmelere şahit olduk”

Konuşmasının bu bölümünde iç ve dış gündeme değinen Erdoğan, son dönemde yaşanan gelişmelere işaret ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Ülkemizde, bölgemizde, dünya genelinde birbirinden önemli gelişmelere şahit olduğumuz iki haftayı geride bıraktık.”