Muzlar, hızlı olgunlaşan meyvelerin başında geldiği için çoğu zaman birkaç gün içinde kararıp yumuşuyor. Bir gıda saklama uzmanı ise bu soruna alışılmadık bir çözüm getirerek muzların 26 güne kadar dayanabileceğini gösterdi. TikTok’ta @amycrosslegacy adıyla bilinen Amy Cross, kesilmiş muzları bile haftalarca taze tutan yöntemini takipçileriyle paylaştı.

Kavanoz yöntemi muzların görünümünü uzun süre koruyor

Cross’un tekniği, muzların kabukları soyulmadan porsiyonlar hâlinde kesilmesiyle başlıyor. Kesilen parçalar cam bir kavanoza yerleştirilerek buzdolabında saklanıyor. Uzman, 26 gün sonunda kavanozdaki muzların hâlâ sarı kaldığını ve tazeliğini büyük ölçüde koruduğunu videoyla gösterdi. Paylaşımda, muzların 13 Mart’ta alındığı ve yalnızca üçe bölünerek kavanoza konduğu bilgisi de yer aldı.

Yöntemin çıkış noktası basit bir merak oldu

Cross’un amacı başlangıçta yalnızca kesilmiş bir muzun 12 saat boyunca kararmadan dayanıp dayanamayacağını görmekti. Ancak deneyi ilerledikçe sonuçlar şaşırtıcı bir hâl aldı ve 26. güne gelindiğinde muzların hâlâ bozulmaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Muzları kesmeden saklamak isteyenlere basit öneriler

Muzlarını kesmek istemeyenler için de uzmanlar bazı ipuçları paylaşıyor. Serin ve ışıksız bir ortam, muzların en iyi şekilde korunmasını sağlıyor. Yaklaşık 12 derece sıcaklık muzlar için ideal kabul ediliyor. Daha yüksek ısıya maruz kalan muzlar çok daha hızlı olgunlaşıyor ve kısa sürede kararıyor.

Soyulmuş muzlar için meyve suyu hilesi devreye giriyor

Soyulmuş muzların hava ile temas ettiğinde hızla kahverengileşmesi, özellikle meyve salatalarında istenmeyen bir görüntü oluşturabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için dilimlerin üzerine limon suyu veya ananas suyu gezdirilmesi renk değişimini belirgin şekilde geciktiriyor. Böylece sunum bozulmadan uzun süre muhafaza edilebiliyor.

Gıda uzmanının paylaştığı kavanoz yöntemi, muzların kısa sürede kararan yapısına karşı etkili bir çözüm sunmasıyla dikkat çekiyor. Hem kesilmiş hem de bütün hâlde saklanan muzlar için önerilen bu pratik ipuçları, günlük mutfak alışkanlıklarında önemli bir kolaylık sağlayabilir.