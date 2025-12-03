Değişiklik, bu hafta başında duyuruldu ve dizi çarşamba akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Hazal Subaşı ve Burak Berkay Akgül gibi başrollerin yer aldığı Sahipsizler, altı kardeşin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Yeni yönetmen ataması, dizinin akışını kesmeden ilerletmeyi amaçlıyor.

Enes Kartal Kimdir?

Enes Kartal, Türk televizyon sektöründe yönetmen ve ikinci yönetmen olarak tanınan bir isimdir. Kariyerine asistanlık yaparak başlayan Kartal, çeşitli dizi projelerinde reji ekibinde yer aldı. Sahipsizler dizisinde daha önce ikinci yönetmen olarak görev yapan Kartal, projenin yapısına hakimiyeti nedeniyle birincil yönetmenliğe yükseltildi.

Kartal, OGM Pictures gibi yapım şirketleriyle sıkça çalıştı ve dizi setlerinde koordinasyon becerileriyle dikkat çekti. Kişisel hayatı hakkında sınırlı bilgi paylaşılıyor; sektörde genç ve dinamik bir profil çiziyor. Değişiklik sonrası 42. bölümde yönetmen koltuğuna oturdu ve dizinin devam eden sezonunda kalıcı rol üstlendi.

Kartal'ın yükselişi, yardımcı rollerden ana yönetmenliğe geçişiyle somutlaşıyor. Sektör kaynakları, onun ekip yönetimi ve hikaye akışını koruma yeteneğini övüyor.

Sahipsizler Dizisinde Yönetmen Neden Değişti?

Sahipsizler dizisinde yönetmen değişikliği, yapım şirketi OGM Pictures'ın iç planlamasından kaynaklandı. Cem Karcı, dizinin başarılı performansını sürdürürken A.B.İ projesinin reji koltuğuna kaydırıldı. Bu atama, şirketin kaynaklarını optimize etme stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Değişiklik, bu hafta başında tamamlandı ve dizinin yayın akışını etkilemedi. İkinci yönetmen Neslihan Demirer, A.B.İ ekibinden destek alarak görevine devam etti. Yapım ekibi, geçişi sorunsuz yönetti ve izleyici tepkileri olumlu kaldı. Bu tür değişiklikler, televizyon sektöründe sıkça karşılaşılan bir durum olarak biliniyor.

Değişim, dizinin reytinglerini koruma odaklı yapıldı. Karcı'nın ayrılışı, yeni projeye odaklanma fırsatı sunarken Kartal'ın deneyimi boşluğu doldurdu.

Enes Kartal'ın Kariyer Özeti

Kartal, 2020-2021 yıllarında Kırmızı Oda dizisinde 42 bölüm boyunca yardımcı yönetmenlik yaptı. Bu süreçte hikayenin akışını yönetme becerisiyle dikkat çekti. Aynı yıl İlk ve Son dizisinde 8 bölüm yardımcı yönetmen olarak çalıştı. 2022'de You All & I Alone kısa filminde ilk yardımcı yönetmenlik görevini üstlendi.

2023'te Terzi dizisinde 8 bölüm birinci yardımcı yönetmen olarak yer aldı. Aynı yıl Ömer dizisinde 25 bölüm ikinci yönetmenlik yaptı. Kariyerinde ses departmanı deneyimi de var; 2012-2015 arası Karadayı dizisinde 115 bölüm boom operatörü olarak çalıştı. 2014'te Kendime İyi Bak programında da boom operatörü görevini sürdürdü.

Enes Kartal, televizyon yönetmenliğine asistanlık yaparak adım attı ve reji ekibinde çeşitli dram projelerinde yer aldı. Kariyerinin önemli bir durağı, 2018 yapımı Gülperi dizisinde reji ekibi üyeliği oldu. Bu projede set koordinasyonu ve yardımcı yönetmenlik görevleri üstlendi; dizi, dönemin popüler yapımlarından biri olarak izleyiciyle buluştu.

Gülperi sonrası, sektördeki rotasyonlarla yardımcı yönetmenliklerini sürdürdü. Bu roller, onun teknik prodüksiyon alanındaki uzmanlığını pekiştirdi ve birincil yönetmenliğe zemin hazırladı.

Kartal'ın geleceği, yönetmenlik rollerini genişletmeye yönelik ilerliyor. Sahipsizler'deki görevi, kariyerinde dönüm noktası oluşturuyor. Sektörde genç yaşına rağmen güven kazandı ve yapım şirketlerinin tercih listelerinde yer aldı. Kariyerinde dizi odaklı projeler ağırlık kazanıyor; bu birikim, onu televizyonun dinamik yapısına uyumlu kılıyor. Kartal'ın katkıları, yapımların akıcı ilerlemesini sağlıyor ve ekip motivasyonunu artırıyor.

Kartal, ekip yönetimi ve teknik prodüksiyon alanlarında uzmanlaştı. Daha önce çalıştığı dizilerde hikaye bütünlüğünü koruma becerisiyle tanındı. Sektörde genç yaşına rağmen güven kazandı ve yapım şirketlerinin rotasyon listelerinde yer aldı.

Kartal'ın geleceği, yönetmenlik rollerini genişletmeye yönelik ilerliyor. Sahipsizler'deki görevi, onun ana koltukta kalıcılaşmasını sağlayabilir. Kariyerinde dizi odaklı projeler ağırlık kazanıyor ve televizyon sektörünün dinamik yapısına uyum sağlıyor.