Çetin Eroğlu, kırklı yaşlarının başında eski bir kabadayı olarak kendi kurallarını koyan bir mafya adamı olarak tanımlanıyor. Nazım'ın hırsı ile Faysal'ın acımasızlığı arasında dengeyi sağlayan "beyin" rolünde yer alıyor. Dizinin ilk bölümünde Napolyon alıntısıyla mekana girişi ve Nazım'ın ihanetini temizlemesi gibi sahneler, karakterin teatral ve soğukkanlı yanını ortaya koyuyor. Salih Bademci, bu rolle uzun bir aradan sonra televizyona dönerek izleyicileri ekran başına topladı.

Çetin Eroğlu Sakıncalı Dizisindeki Rolü

Sakıncalı dizisinde Çetin Eroğlu, Nazım Gökmen'in (Cem Bender) en güvendiği adam olarak hikayenin ana damarını oluşturuyor. Şirket kutlamasındaki kaosun sorumluluğunu üstlenen Çetin, hatalarının farkında olan bir pragmatik suçlu profili çiziyor. Annesi Elmas Hanım'ın (Zeynep Eronat) otoriter etkisi altında büyüyen karakter, Süreyya (Özge Özpirinçci) ile hukuki bağlarının ötesinde bir ilişki kuruyor. Bu bağ, ortaklıklarını derinleştirirken diziye duygusal katmanlar ekliyor.

Çetin, fevri hareketlerden kaçınan, stratejileri ön planda tutan bir figür olarak Faysal (Olgun Toker) ile zıt kutuplarda duruyor. Faysal'ın arkasını toplayıp kaosu yönetirken, Can'ın ölümü sonrası Nazım'a "Keşke olmasaydı" demesi vicdan çatışmasını yansıtıyor. Karakterin zayıf noktası antika ve lüks tutkusu; olay yerinde düşürdüğü köstekli saat gibi detaylar, Süreyya tarafından bulunarak hikayeyi ilerletebilir. Görünümüyle mafya babasından ziyade sanat galerisi sahibi havası veren Çetin, ani ruh hali değişimleri sergiliyor: Şarkı söylerken bir anda ölüm emri verebiliyor.

Dizinin anti-kahramanı olarak tanımlanan Çetin, Salih Bademci'nin yorumuyla karizmatik bir unutulmazlık kazanıyor. Faysal ile zoraki kardeşliği, ilerleyen bölümlerde çatışmaya dönüşebilir. Bu rol, Bademci'nin psikolojik derinlikli karakterleri başarıyla yansıtan oyunculuğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Salih Bademci Kimdir?

Salih Bademci, 15 Ağustos 1984'te İzmir'de doğan Türk oyuncu olarak tanınıyor. 2025 itibarıyla 41 yaşında olan Bademci, aslen İzmirli ve Bornova ilçesinden geliyor. Bornova Anadolu Lisesi mezunu olarak eğitimine devam etti ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Boyu 1.79 metre ve Aslan burcu özelliklerini taşıyan enerjik bir profile sahip.

Bademci, 2015'te oyuncu İmer Özgün ile evlendi. Çift, İstanbullu Gelin dizisinde birlikte rol alırken gerçek hayatta da aşk yaşadı. 2020'de İklim adında bir kızları oldu. Aile hayatı, Bademci'nin sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer alıyor; özel hayatını dengeli bir şekilde koruyor. Tiyatro kökenli olan oyuncu, Siyah, Beyaz ve Renkli topluluğunun kurucusu olarak sahnede aktif rol alıyor. Kariyerinde şarkı söyleme yeteneği de öne çıkıyor; bazı projelerde kendi sesini kullandı.

Bademci, sektörde 19 yıllık deneyimiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Sakıncalı'daki Çetin rolüyle televizyona dönen oyuncu, gri karakterleri yorumlama becerisiyle dikkat çekiyor. Sosyal medyada Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle etkileşim kuruyor.

Salih Bademci'nin Kariyeri ve Sakıncalı'daki Performansı

Salih Bademci, 1994'te Mıymıntılar Kralı filmiyle kamera karşısına geçti ancak asıl çıkışını 2006 yapımı Barda filmiyle yaptı. Televizyonda Elveda Rumeli dizisindeki Muzaffer rolüyle tanındı. 2011'de Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Hakan Tatlıoğlu karakteri, geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bu dizi, Bademci'nin dramatik yeteneğini ortaya koydu.

2014'te Arkadaşlar Arasında ve Köpek filmleriyle sinemada yer aldı. 2015'te Kiralık Aşk'ta Sinan rolüyle romantik komedide parladı. İstanbullu Gelin'de Fikret Boran olarak psikolojik derinlikli bir performans sergiledi. Kulüp dizisindeki Selim Songür rolüyle şarkıcı kimliğini öne çıkardı ve ödüller kazandı. Yalancı, Kırmızı Oda, Terzi ve İlk ve Son gibi yapımlarda başroller üstlendi. Tiyatroda Siyah, Beyaz ve Renkli ile sahneleri yönetiyor.

Sakıncalı'da Çetin Eroğlu olarak Bademci, ne tam iyi ne tam kötü bir karakteri canlandırıyor. Çıkarları ve vicdanı arasında sıkışan bu rol, hikayeye göre taraf değiştirebilen bir dinamik taşıyor. Bademci, Çetin'in stratejik zekasını ve teatral yanını başarıyla yansıtıyor; dizinin ilk bölümlerinde Napolyon alıntıları gibi detaylarla izleyiciyi etkiledi. Bu performans, oyuncunun mafya temalı rollerindeki ilk büyük denemesi olarak kariyerine yeni bir soluk getiriyor. Gelecek projelerde dijital platformlara ağırlık vermesi bekleniyor.