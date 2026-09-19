Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, son günlerde kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan özelleştirmeler ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gamze Akkuş İlgezdi: Fiyat denetiminden yoksun bir model yurttaşı mağdur eder

Ulaşımın kamusal bir hak olduğundan söz eden ve özelleştirilemelerin vatandaşı mağdur edeceğinden bahseden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Halkın vergileriyle yapılmış yollarda yüklenici firmalara döviz kuru endeksli araç geçiş garantisi verilmesi, kamu kaynaklarının belirli şirketlere aktarılması anlamına gelir

Bununla birlikte tarife belirleme yetkisinin tamamen işleticiye bırakılması ya da KGM’nin Yİ-ÜFE tavan şartının devre dışı kalması halinde yurttaş fahiş geçiş ücretleriyle karşı karşıya kalacaktır. Ulaşım kamusal bir haktır; tavan fiyat denetiminden yoksun bir imtiyaz modeli yurttaşı mağdur edecektir. Sayıştay’ın KGM ve ÖİB denetim raporları, bakım-onarım yükümlülüklerinin devredilen firmalarca zamanında yerine getirilmediğini defalarca ortaya koymuştur" dedi.

"Emekçilerimizin kazanılmış haklarının belirsizliğe terk edilmesine göz yummayacağız"

Son olarak, otoyollarda çalışan KGM emekçilerinin özelleştirme süreçlerinden etkilenmemeleri için ciddi çaba göstereceklerini de belirten CHP'li İlgezdi, konuya ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verd: "Şartnamelere yüksek oranlı teminatlar ve ağır cezai yaptırımlar eklenmezse, şirketler tahsilatı yapacak, bakım ve onarım maliyetleri ise yine kamunun sırtına yıkılacaktır.

Ayrıca güzergâhlardaki akaryakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve ticari alanların devasa kira gelirlerinin kime aktarılacağı, kamu lehine ne kadarlık bir net finansal değer üretildiği kamuoyuna şeffaf biçimde açıklanmalıdır. Söz konusu otoyol ve köprülerde yıllardır gece gündüz çalışan kadrolu ve sözleşmeli KGM emekçilerinin özlük hakları, nakil süreçleri ve istihdam güvenceleri 4046 sayılı Kanun çerçevesinde netleştirilmemiştir. Ne kamusal altyapımızın geleceğinin ne de emekçilerimizin kazanılmış haklarının belirsizliğe terk edilmesine göz yummayacağız”