Muğla merkezli yürütülen ve 12 ile yayılan "Sokaklar Güvende" operasyonunda, yeni nesil suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Özel Harekat Şube ekiplerinin birlikte düzenlediği baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun Muğla’nın 5 ilçesinin dışında İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

Çocukları kullandıkları belirlendi

Emniyet birimlerinin saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda örgütün ilçelerdeki faaliyet ağı detaylandırıldı.

Menteşe’de yurt dışında kırmızı bültenle aranan O.K.’nin, çocuk yaştaki kişileri kullanarak uyuşturucu ticareti yaptırdığı ve örgüt adına suç eylemlerini organize ettiği belirlendi.

Fethiye’de ise silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında azmettirici olan, şüphelilere lojistik ve finansal destek sağlayan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Örgütün Bodrum’daki yapılanmasının faizle borç vererek borçluları nitelikli yağma yöntemiyle borçlular üzerinde baskı kurduğu, arsa sahiplerine ise "imar açma" vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Marmaris’te ruhsatsız silah bulundurarak olaylara karışan şahıslar yakalanırken, Milas’ta sosyal medya üzerinden silahlı paylaşımlar yaparak suç örgütlerinin adını kullanan kişiler gözaltına alındı.

Adreslerde cephanelik ve senetler ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, bir miktar uyuşturucu madde ile mali işlemlere ilişkin 9 çek ve 8 dekont ele geçirildi.

20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 42 şüpheliden 20’si adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin 17’si Muğla Adliyesi’ne, 3’ü ise Fethiye Adliyesi’ne gönderilirken, diğer şahısların işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.