Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı olağan meclis oturumunun ikinci birleşimine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin ikinci zam talebi gündeme gelecek. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında, öğrenci ve personel servis taşımacılığında uygulanacak yeni ücret tarifeleri görüşülmüş ve Ulaşım Komisyonu’ndan oybirliğiyle geçen yüzde 20’lik zam teklifi, mecliste de kabul edilmişti.

İlgili önerge şu şekilde;

“İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin önerge ekinde yer alan yazı ve tabloda İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Öğrenci Servis Taşımacılığında uygulanması talep edilen ücret tarifesinin görüşülmesi”