Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayı ikinci meclis toplantısı öncesinde yayınladığı gündem maddelerinde Kültürpark'ın simge mekanlarından Türkiye'nin Avrurpa tarzındaki ilk gece kulübü olan Mogambo'nun belediye iştiraki olan Grand Plaza'ya devriyle ilgili kabul edilen protokolde revizelerin yapılacağı duyuruldu.

Protokol maddelerindeki revizeler görüşelecek

1955 yılında ilk açılış gerçekleşen ve uzun yıllar başta Kültürpark olmak üzere, İzmir'in simgesel mekanlarından olan Mogambo geçen yıl İzBB ve Cemil Tugay'ın katkılarıyla yeniden kullanıma kazandırılmıştı. Kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Moganho Restoran-Şehir Kulübü'nün Haziran ayında gerçekleşen meclis toplantısında belediye iştiraki Grand Plaza AŞ'ye devrine onay verilmişti. Bugün gerçekleşecek toplantıda ise söz konusu protokoldeki bazı maddelerin revize edileceği açıklandı.

Önerge maddesinde ne var?

Konuyla ilgili önergede ise şu ifadeler yer aldı: "Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait, İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazda, Kültürpark dahilinde bulunan, Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No:9/23 Konak/İZMİR adresindeki 855 m² alanlı sosyal tesisin (Mogambo) işletme hakkı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/06/2025 tarihli ve 559 sayılı Kararı ile 08/09/2030 tarihine kadar Grand Plaza A.Ş'ye devredilmiş olup; söz konusu karara konu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Grand Plaza A.Ş arasında imzalanan protokolün “İşletme Koşulları”na ilişkin 3. maddesinin 1. bendinde yer alan “Şirket söz konusu sosyal tesisi teslim tarihinden itibaren 5 yıl süre ile işletecektir.” hükmünün “Şirket, söz konusu sosyal tesisi 09/09/2025 tarihinden itibaren 08/09/2035 tarihine kadar işletecektir.” şeklinde; 6. bendinde yer alan “Şirket sosyal tesisteki işletme hakkını hiçbir surette diğer bir şahsa, tüzel kişiye veya firmaya devir edemeyecektir. İş ortağı, vekil namı altında 3. bir şahıs kabul etmeyecek ve işletme tamamen kendisine ait olacaktır.” hükmünün ise “Sosyal tesisin belediye şirketlerince 3. kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilebilir.” şeklinde değiştirilmesi gerektiğinden; ilgili maddelere yönelik revize edilerek yeniden hazırlanan protokolün görüşülmesi"