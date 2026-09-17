Son Mühür- Ev fiyatları yüksek, krediyle ev almak da eskisi kadar kolay değil. Hal böyle olunca ev alıp satmak isteyenlerin sayısındaki değişim satış rakamlarına da yansıyor. TÜİK’in açıkladığı ağustos ayı verileri de İzmir’de konut satışlarının gerilediğini gösterdi. Geçen yıl ağustos ayında 7 bin 867 konutun satıldığı İzmir’de, bu yıl aynı ayda 6 bin 532 konut el değiştirdi. Böylece satışlar bir yılda yüzde 17 azaldı.

Üstelik düşüş sadece toplam konut satışlarında kalmadı. İkinci el konut satışları, ipotekli satışlar ve yabancılara yapılan konut satışlarının tamamında geçen yıla göre gerileme görüldü. İş yeri satışlarında da benzer bir tablo ortaya çıktı.

Konut satışı en yüksek/düşük olan iller!

İzmir'e değil de ülke geneline bakacak olursa orada da tablo aynı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 düşen satışlar 127 bin 410 olarak kaydedildi. Konut satışının en yüksek olduğu iller ise tam da tahmin edildiği gibi açıklandı.

İstanbul 20 bin 426 konut satışıyla ilk sırada yer alırken, Ankara’da 10 bin 851 konut satıldı. İzmir ise 6 bin 532 konut satışıyla üçüncü sırada yer aldı.

Konut satışının en az olduğu iller ise 112 satışla Tunceli, 72 satışla Ardahan ve 68 satışla Hakkari oldu.

Ağustos ayında 0 konut satışına bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 düşerken sayı bin 995 olarak gerçekleşti. Bu sayı ise İzmir'de her satılan 100 konutun yaklaşık olarak 30'unun ilk elden olduğunu ortaya çıkardı.

İkinci el konutlarda ise düşüş daha belirgin oldu. Ağustos ayında İzmir’de 4 bin 537 ikinci el konut satıldı. Geçen yıl aynı ayda bu sayı daha yüksekti ve yıllık düşüş yüzde 21,4’e ulaştı. Kentteki toplam konut satışlarının yüzde 69,5’ini de ikinci el konutlar oluşturdu.

Krediyle ev alanların sayısı azaldı

Konut kredisi kullanarak ev alanların sayısında da geçen yıla göre düşüş var. İzmir’de ağustos ayında bin 210 konut ipotekli olarak satıldı. İpotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azaldı.

Yabancılar İzmir’de daha az ev aldı

İzmir’de yabancılara yapılan konut satışlarında düşüş daha da belirgin oldu. Ağustos ayında yabancılar İzmir’den 22 konut aldı. Geçen yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 37,1’lik düşüş yaşandı.

Menemen’de 854 konut satıldı

İzmir’in ilçelerinde ise konut satışında ilk sırayı Menemen aldı. Ağustos ayında ilçede 854 konut satıldı.

Menemen’in ardından Buca 727 satışla ikinci, Torbalı ise 651 satışla üçüncü sırada yer aldı. Karşıyaka’da 482, Çiğli’de 422, Karabağlar’da 378, Konak’ta 345, Bornova’da 322 ve Bayraklı’da 280 konut el değiştirdi.

TÜİK verileri yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı. Ağustos ayında İzmir'de 686 iş yeri satıldı ama bu sayı geçen yılki sayıların tam yüzde 24,3 altında.