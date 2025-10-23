Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait katı atık tesisinde sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. İddialara göre, pres makinesine atılan deodorant şişelerinden sızan gazın kaynak çalışması sırasında alev alması sonucu gerçekleşen olayda, biri ağır olmak üzere toplam 3 tesis çalışanı yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Patlamanın nedeni deodorant şişeleri

Patlama, saat 09.00 sularında Milas Katı Atık Tesisi’nin çalışma alanında yaşandı. Güvenlik ve ilk bilgilere göre, tesis çalışanları H.B. (38) ve H.G. (31), atık malzemeleri pres makinesine attığı sırada, preslenen atıklar arasında bulunan deodorant şişeleri patlayarak gaz sızıntısına neden oldu. Tam o esnada, yakın bir alanda A.K. (54) isimli başka bir çalışanın kaynak işlemi yaptığı iddia edildi. Deodorant şişelerinden sızan yanıcı gaz, kaynak esnasında ortaya çıkan kıvılcımla temas ederek şiddetli bir gürültüyle infilak etti. Bu ani ve büyük patlama, tesis içerisinde paniğe yol açtı.

Yaralılardan birinin durumu ciddi

Patlama sonucu A.K., H.B. ve H.G. isimli 3 tesis çalışanı çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören diğer çalışanların durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin patlama yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hızla Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, yaralılardan kaynak işçisi olduğu belirtilen A.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Diğer iki yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı

Meydana gelen vahim olayın ardından polis ekipleri, tesis içerisinde geniş güvenlik önlemleri alarak detaylı incelemelere başladı. Patlamanın kesin nedeni ve ihmal olup olmadığı yönünde çok yönlü bir soruşturma başlatıldı. Katı atık tesislerinde güvenlik protokollerinin ne düzeyde uygulandığı ve deodorant şişeleri gibi patlayıcı potansiyeli olan malzemelerin preslenmesi sırasında alınması gereken tedbirlerin yeterli olup olmadığı araştırılıyor. Milas Katı Atık Tesisi’ndeki bu üzücü olay, iş sağlığı ve güvenliği konusunda atık yönetim merkezlerindeki riskleri bir kez daha gündeme getirdi.