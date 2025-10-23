Son Mühür - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede görev yapan 8 özel donanımlı araçla 32 bin 187 özel gereksinimli vatandaşa ücretsiz engelli nakil hizmeti sağladı. Başkan Ahmet Aras, “Engelli nakil hizmetimiz dayanışma, empati ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biridir” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşayan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan en az yüzde 40 engel oranına sahip vatandaşlara yönelik ücretsiz engelli nakil hizmetini sürdürüyor.

Alanında uzman ekipler tarafından yürütülen hizmette, 8 özel donanımlı araçla engelli bireylerin sağlık kuruluşlarına, bankalara, noter işlemlerine, gönüllü kuruluşlara ve sosyal etkinlik merkezlerine güvenli ulaşımı sağlanıyor. Bugüne kadar bu hizmetten 32 bin 187 özel gereksinimli vatandaş yararlandı.

Vatandaşlardan teşekkür mesajı

Engelli nakil hizmetinden 4 yıldır yararlandığını belirten Nargül Oğuz, “İstediğimiz zaman Büyükşehir Belediyemize ulaşabiliyoruz. Randevu alıp rahat ve konforlu bir ulaşım sağlıyoruz. Bu hizmet bizim için büyük kolaylık” dedi.

Deniz Olgunman ise, “Annem özel gereksinimli. Datça’dan Menteşe’ye hastaneye geliyoruz. Bu araçlar Büyükşehir’in en faydalı hizmetlerinden biri” ifadelerini kullandı.

Aysel Ballı, “Oğlum Kenan otizm ve epilepsi hastası. Ameliyat sonrası bu hizmetten sık sık yararlandık. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz” derken, İdris Özdemir de “66 yaşındayım, böyle bir hizmet görmedim. Görevliler bizi evimizden alıp geri bırakıyorlar. Bundan iyisi olamaz” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

“Özel bireylerin yaşamına dokunuyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, engelli nakil hizmetinin yalnızca ulaşım değil, sosyal hayata katılım desteği sunduğunu belirterek şunları söyledi: “13 ilçemizde görev yapan 8 özel donanımlı aracımız ve uzman ekibimizle özel bireylerimizin yanındayız. Vatandaşlarımızı evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına ve resmi işlemlerine güvenle ulaştırıyoruz. Başkanımız Ahmet Aras’ın eşit ve erişilebilir kent hedefi doğrultusunda özel bireylerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor.”

Başkan Aras: ‘Hiç kimse kendini yalnız hissetmesin’

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, engelli nakil hizmetinin sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirtti: “Muğla’da kimsenin kendini yalnız hissetmediği, eşit ve erişilebilir bir şehir düzeni kurmak için çalışıyoruz. Engelli nakil hizmetimiz, vatandaşlarımızın kent yaşamına eşit şekilde katılımını sağlıyor. Bunun yanında Kısa Mola Merkezlerimiz, engelsiz plajlarımız, erişilebilir kent düzenlemelerimiz, evde bakım desteklerimiz ve sosyal etkinliklerimizle özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Tüm vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz.”