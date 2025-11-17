Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, çevreyi koruma ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlama amacıyla il genelinde atıksu denetim çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın “sadece bugün için değil, gelecek nesiller için de doğayı ve denizleri koruma” vizyonu doğrultusunda hareket eden ekipler, işletmelerin atıksu yönetim süreçlerini ayrıntılı şekilde inceledi.

İşletmelerin deşarj süreçleri incelendi

MUSKİ Genel Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü, il genelinde faaliyet gösteren işletmelerin kanalizasyon sistemine bıraktığı atıksuların çevreye, insan sağlığına ve arıtma tesislerine zarar vermesinin önüne geçmek için çalışma yaptı. Kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelerde ise vidanjörlerle taşınan numuneler üzerinden kontrol sağlandı. Bu incelemelerle su kaynaklarının korunmasına ve doğal çevrenin kirlenmesinin engellenmesine katkı sunuldu.

352 denetim, 349 numune

Atıksu Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü Personeli Yasin Şıracı, yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

“İl genelinde farklı işletmelere 352 denetim gerçekleştirdik ve bu işletmelerden 349 atıksu numunesi aldık. Bu süreçte 69 Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı (AKKR) ve 23 Atıksu Bertaraf Protokolü düzenlendi. Çevre temizliği ve insan sağlığı hepimizin ortak sorumluluğu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın önderliğinde, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle hareket ediyoruz.”

Gelecek nesiller için temiz çevre hedefi

MUSKİ ekipleri, sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda su kaynaklarının korunmasına, doğanın zarar görmemesine ve toplum sağlığının güvence altına alınmasına yönelik çalışmalarına devam etti.