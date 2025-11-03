Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Menteşe’ye bağlı Denizova Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Henüz sürücüsünün ismi açıklanmayan 48 DA 433 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Ekipler seferber oldu

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan iki kişiden biri, olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tarafından güçlükle araçtan çıkarıldı. Arazinin sarp yapısı nedeniyle ekiplerin çalışmaları zaman zaman aksadı.

Yaklaşık bir saatlik kurtarma operasyonu

AFAD ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmayla araçta sıkışan diğer yaralı da yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumları iyi

Hastaneye sevk edilen iki yaralının da hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.