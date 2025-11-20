Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası vardı

Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda, İzmir Ağır Ceza İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C.C. isimli şüphelinin izine ulaşıldı. Şahsın Dalaman’daki ikametinde bulunduğu belirlendi.

İkametinde gözaltına alındı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla R.C.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise cezaevine teslim edildiği öğrenildi.