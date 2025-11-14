Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halinde bulunan ve içinde düzensiz göçmen olabileceği değerlendirilen bir yelkenli tekneyi takibe aldı. Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu’nun koordineli müdahalesiyle tekne durdurularak kontrol edildi.

Teknede 22 göçmen çıktı

Arama-kurtarma ve denetim kapsamında yapılan incelemede, teknede 17 yetişkin ve yanlarında bulunan 5 çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığı belirlendi.

Bir kişi göçmen kaçakçılığı şüphelisi olarak yakalandı

Teknede bulunan bir kişinin ise organizatör olduğu değerlendirildi. Şüpheli, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi’nde düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve operasyonların aralıksız sürdüğünü belirtti.

