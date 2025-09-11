Son Mühür- Bodrum Liman Bölgesi'nde kıyıya kadar yanaşan Mavi Yelken balığı zıpkınlı bir saldırının hedefi olmaktan kurtulamadı.

Bodrum Liman Başkanlığı zıpkınla balığı avlayan kişiye 12 bin 660 TL para cezası kesildiğini duyurdu.



Bu cezaların artması şart...



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tepkisini,

''Dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve soyu tükenmek üzere olan Mavi Yelken Balığı, soylarının tükenmesi için duacı olduğumuz cani türlerinden biri tarafından, Bodrum Limanı’nda zıpkınla vurularak öldürüldü. Bu vicdan yoksunu, cehalet abidesi canilere verilecek cezalar fazlasıyla caydırıcı olmadıkça, bunlardan kurtulmak ne yazık ki mümkün olmuyor, olmayacak.'' sözleriyle gösterdi.



Uluslararası koruma önlemleri...



Mavi Yelken balığı denizlerin en hızlı ve en göz alıcı balıkları arasında yer alıyor. 3 metreye varan uzunlukları ve 100 kiloya varan ağırlıklarıyla deniz belgesellerinin en dikkat çekici canlıları arasında ön sıralarda yer almasıyla bilinir. Mavi Yelken Balığı, saatte 110 km hıza ulaşabilir ve dünyanın en hızlı yüzücüsü olarak bilinir. Aşırı avlanmaya karşı uluslararası düzeyde koruma önlemleri alınmaktadır.

