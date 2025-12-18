Olayın hukuki boyutu, Sakarya ve çevresinde yürütülen saha çalışmalarıyla derinleşiyor. Ercan Yılmaz, canlı yayındaki savunmalarında suçlamaları reddetse de, aile üyelerinin tutarlı ifadeleri ve geçmişteki şiddet vakaları şüpheleri haklı çıkarıyor. Özellikle evdeki küçük çocuklara yönelik istismar iddiaları, davanın seyrini değiştirerek konuyu sadece bir kayıp vakası olmaktan çıkarıp çok yönlü bir ceza davasına dönüştürüyor.

Ercan Yılmaz Kimdir?

Ercan Yılmaz, Sakarya’da yaşayan ve uzun yıllardır tespih imalatı ile uğraşan bir esnaftır. Kamuoyunun gündemine ilk kez eşi Emine Yıldırımcan’ın şüpheli kaybı ve ardından kızlarının Müge Anlı’ya başvurmasıyla geldi. Ercan Yılmaz, çevresi ve ailesi tarafından otoriter, şiddete meyilli ve baskıcı bir karakter olarak tanımlanıyor. Kendi çocukları, babalarının evde kurduğu korku imparatorluğu nedeniyle yıllarca sustuklarını ancak artık adaletin yerini bulmasını istediklerini ifade ediyor.

Hakkındaki iddialar yalnızca eşinin kaybıyla sınırlı kalmıyor. Ercan Yılmaz'ın, üvey kızına yönelik uzun süreli cinsel istismar gerçekleştirdiği ve bu durumu fark eden eşi Emine Yıldırımcan’ı ortadan kaldırdığı ileri sürülüyor. Yılmaz, program boyunca sakinliğini korumaya çalışsa da, kızlarının sunduğu deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri karşısında çelişkili beyanlarda bulunuyor. Şu an için emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi altında yer alıyor.

Emine Yıldırımcan Olayı ve Cinayet Şüphesi

Emine Yıldırımcan, 2011 yılından bu yana kayıp olarak aranıyor. Kaybolduğu dönemde eşi Ercan Yılmaz tarafından "başka birine kaçtı" iddiasıyla dosyası kapatılmaya çalışılan kadının, aslında bir cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruluyor. Müge Anlı’daki yayınlarda, Ercan Yılmaz’ın eşini öldürdükten sonra cesedini yok etmek için akılalmaz yöntemler kullandığı iddia ediliyor. Aile bireyleri, o dönemde evde yaşanan olağandışı hareketlilikleri ve temizlik çalışmalarını tanık olarak anlatıyor.

Dosyadaki en somut veriler, çocukların annelerinin yokluğundan sonra babalarının sergilediği tutumlar üzerinden şekilleniyor. Emine Yıldırımcan’ın hiçbir resmi kayıtta izine rastlanmaması ve telefon trafiğinin bıçak gibi kesilmesi, talihsiz kadının hayatta olma ihtimalini zayıflatıyor. Jandarma ve polis ekipleri, kadının gömülmüş olabileceği değerlendirilen alanlarda kazı çalışmaları yapma hazırlığını sürdürüyor.

Tespih Makinesi ve İstismar İddiaları

Olayın en dehşet verici iddialarından biri de Ercan Yılmaz’ın mesleğiyle ilgili olan "tespih makinesi" detayı oluyor. Öz kızları, babalarının tespih imalatında kullandığı makineleri ve atölyeyi suç delillerini yok etmek için kullandığını öne sürüyor. Bu makinede kemik veya benzeri materyallerin öğütüldüğü yönündeki iddialar, kriminal ekiplerin atölyede detaylı inceleme yapmasına neden oluyor.

Ayrıca, evdeki küçük kıza yönelik yıllarca süren istismar suçlaması, Ercan Yılmaz'ın profiline dair karanlık noktaları aydınlatıyor. Kızları, babalarının bu durumu öğrenen annelerini susturmak amacıyla cinayeti işlediğini iddia ediyor. Bu sarsıcı iddialar sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da sürece müdahil oluyor. Ercan Yılmaz’ın telefon kayıtları ve geçmişe dönük dijital izleri, soruşturmanın nihayete ermesi için en büyük umut kaynağı olarak görülüyor.