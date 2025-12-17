Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" adıyla bilinen şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen incelemeler kapsamında, sanatçının mal varlığının tespiti için çeşitli banka ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar sonuçlandı. Elde edilen verilere göre, sanatçının Çınarcık'taki evi dışında kayıtlı bir mal varlığı bulunmadığı tespit edildi.

Güllü'nün Mal Varlığı ve Serveti

Bankalardan gelen cevap yazılarında, Gül Tut'un hesaplarında 250 lira ile 850 lira arasında değişen düşük miktarlarda nakit para olduğu belirlendi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, sanatçının yasal mirasçıları için veraset ilamı 6 Ekim 2025 tarihinde alındı. Savcılık, olayın bir "miras cinayeti" olup olmadığı ihtimalini değerlendirirken, ortaya çıkan bu mali tablo soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte görüldü.

Soruşturmanın Seyri ve Tutuklamalar

26 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturmada, teknik ve fiziki takipler sonucunda önemli adımlar atıldı. Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anında evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, olay günü kapının kilitli olması nedeniyle eve camı kırarak girdiğini anlattı. Gül Tut'un kardeşleri ise avukatları aracılığıyla savcılığa başvurarak, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Gülter hakkında "annelerini mirası için öldürdükleri" iddiasıyla şikayetçi oldu.

Güllü Gül Tut Kimdir?

15 Ekim 1973 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya gelen Gül Tut, sahne adıyla Güllü olarak tanındı. Roman kökenli bir ailenin kızı olan sanatçı, müzik kariyerine küçük yaşlarda başladı. Özellikle 1990'lı yıllarda "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla ünlendi ve arabesk-fantezi müzik dalında seslendirdiği "Ödüm Kopuyor", "Değmezmiş Sana" ve "Kopamam Senden" gibi eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kariyeri boyunca birçok albüme imza atan Güllü, özel hayatındaki zorluklar ve sağlık sorunlarıyla da zaman zaman gündeme geldi. 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'daki evinin 6. katından düşerek 52 yaşında hayatını kaybetti.