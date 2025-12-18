Emniyet güçleri, saldırının gerçekleştiği alanda geniş çaplı bir inceleme başlattı ve çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Hastaneden gelen ilk bilgiler, genç futbolcunun durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği yönünde. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yürüttüğü operasyonlar genişleyerek sürüyor.

Uğurcan Bekçi Kimdir?

Uğurcan Bekçi, 1 Eylül 1998 tarihinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dünyaya geldi. Futbola olan tutkusu küçük yaşlarda başlayan Bekçi, profesyonel kariyerine adım atmadan önce Boluspor’un altyapısında yetişti. Sağ kanat ve orta saha mevkilerinde görev yapan oyuncu, hızı ve teknik kapasitesiyle genç yaş kategorilerinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Profesyonel futbol yaşantısına Boluspor formasıyla adım atan 27 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Türkiye alt liglerinde birçok farklı takımda görev aldı. Fiziksel gücü ve sağ kanattaki etkinliği ile tanınan Uğurcan Bekçi, kariyerinin en verimli dönemlerini İstanbul ekiplerinde ve Anadolu kulüplerinde geçirdi. Oyuncu, beyefendi kişiliği ile takım arkadaşları arasında sevilen bir isim olarak biliniyor.

Uğurcan Bekçi Profesyonel Kariyeri ve Takımları

Uğurcan Bekçi, profesyonel liglerde toplamda 130'dan fazla resmi müsabakaya çıktı. Kariyer basamaklarını tırmanırken Bayrampaşa, Çatalcaspor, Darıca Gençlerbirliği, Adıyaman FK ve son olarak TFF 3. Lig ekiplerinde forma giydi. Özellikle Bayrampaşa ve Çatalcaspor formaları altında sergilediği performans, onun alt liglerin aranan kanat oyuncularından biri olmasını sağladı.

Kariyeri boyunca skor üretme noktasında da takımlarına katkı sağlayan Bekçi, çıktığı maçlarda kritik gol ve asistlere imza attı. Türkiye Kupası ve lig maçlarında sergilediği istikrarlı oyun yapısı, onun profesyonel statüsünü korumasına yardımcı oldu. Futbolseverler ve kulüp camiası, şimdi genç futbolcudan gelecek iyi haberleri bekliyor.

Silahlı Saldırı Olayının Detayları

Olay, 18 Aralık 2025 sabah saatlerinde Bakırköy sahil yoluna yakın bir noktada meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Uğurcan Bekçi aracından indiği sırada yanına yaklaşan bir motosikletten ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekiler hemen yardım çağrısında bulundu.

Şu ana kadar elde edilen somut veriler, saldırının önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili olarak özel bir ekip kurdu ve saldırganların kaçış güzergahındaki plaka tanıma sistemlerini kontrol ediyor. Kulüplerinden ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuyla ilgili geçmiş olsun mesajları yayınlanmaya başladı.