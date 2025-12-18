Bakanlık tarafından planlanan bu yeni istihdam sürecinde en dikkat çekici detay, mülakat aşamasının kaldırılmış olması oldu. Adaylar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile doğrudan görevlerine atanacak. Bu adım, kamuya alımlarda liyakat ve hızın artırılması stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

SGK 1.000 Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

SGK personel alımı takvimi, Bakan Işıkhan’ın açıklamalarının ardından adayların odak noktası haline geldi. Başvuru süreciyle ilgili resmi kılavuzun önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Geçmiş dönemdeki benzer alımlar göz önüne alındığında, ilan metninin yayımlanmasını takip eden bir hafta içinde başvuruların e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden açılması öngörüldü.

Adaylar, başvurularını tamamen dijital ortamda gerçekleştirecek. Başvuru ekranında adayların KPSS puanları, mezuniyet bilgileri ve tercih ettikleri iller baz alınarak bir sıralama oluşturulacak. Başvuru tarihleri kesinleştiğinde SGK’nın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete üzerinden eş zamanlı duyuru yapılacak. Sürecin 2026 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması ve yerleştirmelerin sonuçlandırılması hedeflendi.

Başvuru Şartları ve Kadro Dağılımı Nelerdir?

1.000 kişilik kontenjanın büyük bir bölümünün büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile teknisyen kadrolarına ayrılması planlandı. Özellikle 81 ildeki SGK merkezlerinde hizmet kalitesini artırmak için idari birimlere yapılacak takviyeler ön plana çıktı. 100 kişilik müfettiş yardımcısı kadrosu için ise özel bir sınav süreci işletilecek.

Başvuru yapacak adaylarda aranacak temel şartlar arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel nitelikleri taşımak yer aldı. Adayların 35 yaşını doldurmamış olması ve 2024 veya 2025 yıllarında yapılan KPSS’den (B) grubu puan türlerinden yeterli puanı almış olması gerekecek. Büro personeli adayları için genellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyeti şartı aranırken, teknik kadrolar için ilgili bölümlerin ön lisans veya ortaöğretim programlarından mezun olma kriteri getirildi. Her pozisyon için belirlenen özel şartlar ve puan türleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzunda ayrıntılı olarak yer alacak.