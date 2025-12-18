Resmi tatil statüsünde olan yılbaşının hafta içine denk gelmesi, akademik takvimlerdeki sınav ve ders planlamalarını doğrudan etkiliyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesindeki üniversitelerin tamamında, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak idari ve eğitim süreçlerine ara veriliyor.

1 Ocak 2026 Üniversiteler Tatil mi?

1 Ocak 2026 Perşembe günü, Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi üniversitelerde de resmi tatil ilan edildi. Bu kapsamda devlet ve vakıf üniversitelerinde 1 Ocak tarihinde ders yapılmayacak ve herhangi bir sınav oturumu düzenlenmeyecek. Akademik takvimde bu tarihe denk gelen derslerin telafisi, ilgili üniversitelerin senato kararları doğrultusunda farklı günlere kaydırıldı.

Üniversite kampüslerindeki idari birimler, kütüphaneler (bazı üniversitelerin 7/24 açık alanları hariç) ve öğrenci işleri daire başkanlıkları 1 Ocak günü kapalı kalacak. Öğrenciler için derslerin tatil olması, sadece örgün öğretimi değil, aynı zamanda ikinci öğretim programlarını da kapsadı. Kanuni olarak genel tatil günü sayılan bu tarihte, üniversite çalışanları da idari izinli sayıldı.

31 Aralık Üniversiteler Yarım Gün mü?

Yılbaşından bir önceki gün olan 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmi bir tatil veya yarım gün tatil statüsünde yer almıyor. Bu nedenle 31 Aralık tarihinde tüm üniversitelerde eğitim ve öğretim süreci normal mesai saatleri içerisinde devam edecek. Sabah ve öğle grubundaki dersler programlandığı şekilde işlenirken, akademik personelin mesai saatlerinde herhangi bir kısalma yapılmadı.

Ancak bazı üniversitelerin ikinci öğretim programlarında, akşam saatlerinde yapılacak dersler için üniversite yönetimleri tarafından özel düzenlemeler veya esneklikler sağlandı. 31 Aralık günü tam gün mesai yapılması sebebiyle, resmi kurumlar ve bankalar gibi üniversite kampüs içi şubeleri de normal işleyişini sürdürdü. Tatil süreci sadece 1 Ocak gününü kapsadığı için 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim ve mesai tekrar kaldığı yerden başladı.

2026 Resmi Tatil Takvimi ve Akademik Süreç

Üniversiteler, 2025-2026 akademik yılı güz dönemi final sınavları dönemine yaklaştığı için yılbaşı tatilini sınav programlarıyla çakışmayacak şekilde planladı. Bir günlük tatil arasının ardından öğrenciler, 2 Ocak Cuma günü itibarıyla derslerine geri döndü. Yılbaşı tatilinin ardından birçok üniversitede Ocak ayının ortalarına kadar sürecek olan final haftası hazırlıkları hız kazandı.

Resmi tatil günlerinde üniversite hastaneleri ve acil servisler gibi kritik birimler nöbetçi personel sistemiyle hizmet vermeye devam etti. Öğrencilerin yemekhane ve ulaşım hizmetleri ise tatil günü nedeniyle pazar günü tarifesi veya sınırlı kapasiteyle yürütüldü. Bu süreçte akademik takvimdeki güncellemeler, üniversitelerin öğrenci bilgi sistemleri (OBS) üzerinden resmi olarak duyuruldu.