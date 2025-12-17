Dizinin yapım ekibinden veya oyuncu Turgut Tunçalp'ten henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak vurulma sahnesinin kurgulanış biçimi ve senaryonun gidişatı, Haşmet karakterinin hikayesinin sona erme ihtimalini güçlendirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve izleyici tahminleri, karakterin akıbetinin gelecek bölümde netleşeceği yönünde.

Son Bölümde Neler Oldu?

"Sahipsizler" dizisinin son bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyen dramatik anlara sahne oldu. Zeliha ve Yusuf'un en mutlu günü olması beklenen düğün töreni, Haşmet'in aniden ortaya çıkmasıyla gergin bir hal aldı. Haşmet'in sarf ettiği sözler, Zeliha'nın abisi Cemo'yu öfkelendirdi. Kontrolünü kaybeden Cemo, silahını çekerek Haşmet'i hedef aldı ve vurdu.

Bu şok edici gelişme, düğün alanında büyük bir paniğe yol açarken, izleyiciler de ekran başında nefeslerini tuttu. Haşmet'in kanlar içinde yere yığılması, karakterin ölüp ölmediği konusunda belirsizlik yarattı. Bölümün final yapmasıyla birlikte, Haşmet'in yaşayıp yaşamadığı sorusu bir sonraki bölüme taşındı.

Turgut Tunçalp Kimdir?

12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da doğan Turgut Tunçalp, Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden biri. Özel Drama Tiyatro okulunda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından profesyonel kariyerine adım attı. 2002 yılında "Sırlar Dünyası" adlı diziyle televizyon ekranlarında ilk kez boy gösterdi.

Kariyeri boyunca "Merhamet", "Diriliş: Ertuğrul" ve "Müslüm" gibi önemli projelerde yer alan Tunçalp, özellikle "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki "Façalı Haşmet" rolüyle hafızalara kazındı. Güçlü oyunculuğu ve karakteristik rolleriyle tanınan sanatçı, aynı zamanda dağcılık ve off-road gibi ekstrem sporlarla da ilgileniyor. Tunçalp, 2019 yılında İlayda Atmaca ile evlendi.