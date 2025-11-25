Olay, Elveren'in ailesinin Müge Anlı'ya başvurusuyla yeniden gündeme geldi. Kız kardeşi Esra Öncül, abisinin halası Havva ve kuzenleri tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Ancak soruşturma, Elveren'in son görüldüğü kişi olan iş arkadaşı Ahmet Şentürk'e odaklandı. Şentürk'ün çelişkili ifadeleri ve evindeki kazı çalışmaları, cinayetin detaylarını ortaya çıkardı. Program, kayıp vakalarının aydınlatılmasında kritik rol oynuyor.

Emrah Elveren Kimdir

Emrah Elveren, aslen Ordu Ünye doğumlu bir vatandaş olarak biliniyor. 32 yaşında bekar olan Elveren, kaybolduğu dönemde Bursa'da yaşıyordu. Ailesine göre düzenli bir hayat süren Elveren, Yalova'nın Altınova ilçesi Örencik köyündeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Bursa'ya dönmüştü. Son olarak, iş arkadaşı Ahmet Şentürk'ün yanında görüldüğü kaydediliyor.

Elveren'in ailesi, Şubat 2021'den itibaren kendisinden haber alamadıklarını belirtiyor. Kız kardeşi Esra Öncül, abisinin halası Havva'nın evinde kaldığını ve orada bir olay yaşandığını öne sürüyor. Aile, tüm resmi kurumlara başvurmasına rağmen dört yıl boyunca izine rastlamadı. Bu durum, onları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yöneltti. Elveren'in kayboluşu, ailesinde büyük üzüntü yarattı.

Programda ortaya çıkan detaylara göre, Elveren emanet bir araçla ilgili bir anlaşmazlık yaşadı. Ahmet Şentürk, Elveren'in aracı alıp kaybolduğunu iddia etse de, ifadelerindeki tutarsızlıklar şüpheleri artırdı. Aile, Elveren'in küfürlü konuşma alışkanlığı gibi kişisel özelliklerini paylaşarak tanıkların dikkatini çekmeye çalıştı. Bu bilgiler, soruşturmanın temelini oluşturdu.

Emrah Elveren Olayı Çözüldü Mü

Emrah Elveren olayı, Haziran 2025'te önemli bir aşamaya ulaştı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ve Jandarma Suç Araştırma Timi, Ahmet Şentürk'ün Bursa'daki evinin bahçesinde kazı çalışması yaptı. 5 Haziran'da bulunan kemik, diş, saç ve kumaş parçaları, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. Aileden alınan DNA örnekleriyle karşılaştırma sonucu, kalıntıların Elveren'e ait olduğu kesinleşti.

Ahmet Şentürk, 4 Haziran 2025'te Müge Anlı programına katılarak iddiaları reddetti. Ancak yayın sırasında gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı. Şentürk, Elveren'in kendi isteğiyle kaybolduğunu savundu, fakat kazı bulguları bu iddiayı yalanladı. Soruşturma, cinayet şüphesiyle açık dosya olarak devam ediyor. Yetkililer, olayın perde arkasını aydınlatmak için ek delil topluyor.

Olayın çözülmesi, Elveren ailesi için kısmi bir rahatlama sağladı. Kız kardeşi Esra Öncül, programda duygusal anlar yaşadı ve adaletin yerini bulmasını istedi. Müge Anlı, yayınlarda tanık ifadeleri ve ihbarları koordine ederek jandarmaya destek verdi. Bu vaka, programın kayıp ve cinayet dosyalarında etkili olduğunu gösteriyor. Soruşturma kapsamında yeni tanıklar dinleniyor ve mahkeme süreci bekleniyor.

Müge Anlı Programının Rolü ve Son Gelişmeler

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Emrah Elveren dosyasını Mayıs 2025'te gündeme getirdi. Programda, halası Havva'nın "Emrah'ı öldürdüler" ifadesi ve kuzen Özge'nin itirafları dikkat çekti. Özge, babaannesinin öfke anında Elveren'i öldürdüğünü duyduğunu aktardı, ancak inanmadığını belirtti.

Son gelişmeler, Ahmet Şentürk'ün evindeki kazıyı tetikledi. JASAT ekipleri, ihbarlar doğrultusunda çalıştı ve bulgular DNA ile eşleştirildi. Bu, dört yıllık kayıp vakasının cinayet olarak tescillenmesini sağladı. Aile, cesedin defni için resmi prosedürleri takip ediyor. Program, benzer vakalarda jandarma ile işbirliğini sürdürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı cinayet soruşturması olarak sınıflandırdı. Ahmet Şentürk'ün ifadeleri alınırken, ek arama çalışmaları planlanıyor. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada tartışıldı. Müge Anlı ekibi, yeni ihbarları değerlendirerek süreci destekliyor. Bu gelişme, kayıp vakalarının aydınlatılmasında medyanın önemini vurguluyor.