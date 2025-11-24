Muazzez Ersoy, çocukluğunu İstanbul'un Kasımpaşa semtinde geçirdi. Müzik kariyerine 1980'lerde adım attı ve nostaljik şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. Evlilikleri ve oğlu Ender Diril ile özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekti. Güncel hali, estetik müdahalelerle yaşlanmamaya yönelik çabasını yansıttı.

Kasımpaşa’da annesi Fatma Levent’le birlikte müzik dolu bir evde yaşadı. Annesi sürekli plak dinler, eski şarkıları mırıldanırdı. Muazzez Ersoy, ilerleyen yıllarda yaptığı röportajlarda “Kasımpaşa’da büyüdüm, o sokakların sesi hâlâ içimde” cümlesini sıkça tekrarladı. Ortaokulu Kasımpaşa’da okudu, ilk sahne hayallerini orada kurdu. Tezgahtarlık yaparak müzik derslerinin parasını çıkardığı dükkân da Kasımpaşa’daydı.

Semtin o dönemki zorlu şartları, mahalle dayanışması ve eski gazino kültürünün yakınlığı, onun nostaljiye olan tutkusunu besledi. Bugün bile konserlerinde veya sohbet programlarında “Ben Kasımpaşalıyım, o yüzden inatçıyım” diye espri yapmayı ihmal etmedi. Kasımpaşa geçmişi, Muazzez Ersoy’un hem sahne duruşunda hem de hayat görüşünde belirgin bir iz bıraktı.

Muazzez Ersoy Aslen Nereli

Muazzez Ersoy, aslen Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden geldi. Baba tarafından Kastamonu kökenli bir aileden doğdu. İstanbul'un Kasımpaşa semtinde büyüdü ve eğitimini burada sürdürdü. Annesi müzik tutkusuyla onun kariyerini etkiledi. UNHCR İyi Niyet Elçisi olarak da görev aldı.

Ersoy'un aile kökeni, göçmenlik deneyimini içeriyordu. Babası Yaşar Levent taksi şoförü olarak çalıştı. Ersoy, ortaokulu bitirdikten sonra müzik dersleri aldı ve İrfan Özbakır ile Baki Duyarlar'dan eğitim gördü. Tezgahtarlık yaparak ders masraflarını karşıladı.

Muazzez Ersoy Kimdir

Muazzez Ersoy, sahne adını Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy'dan esinlenerek seçti. 1982'de İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak çıkış yaptı. İlk albümü Seven Olmaz ki ile dinleyicilerle buluştu. Sensizlik Bu ve Her Şeyim Sensin gibi eserler satış rekorları kırdı.

Nostalji serisi albümleriyle tanındı. Raks Müzik ile Sizi Seviyorum albümünü çıkardı. TRT Ankara Radyosu sınavını 1985'te geçti ancak kazanamadı. 1990'da TRT'ye kabul edildi. TGRT'de Çarkıfelek'i sundu ve TRT Müzik'te Yıldız Akşamı programını yönetti.

Muazzez Ersoy romantik şarkılarıyla ün kazandı. 2001'de İsmet Özhan ile evlendi. 1974'te 16 yaşında evlendiği ilk eşiyle iki yıl evli kaldı ve oğlu Ender doğdu. Birçok altın ve platin plak aldı.

Muazzez Ersoy Son Hali

Muazzez Ersoy'un son hali, 24 Kasım 2025'te Instagram paylaşımlarıyla gündeme geldi. 67 yaşındaki sanatçı, "İnat ettim, yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" notuyla fotoğraflarını yükledi. Görünümünde burun estetiği, dudak ve elmacık dolgusu, çene hattı dolgusu ile yüz botoksu izleri fark edildi.

Paylaşımlar, eski ve yeni fotoğrafların yan yana karşılaştırmasıyla şaşkınlık yarattı. Ersoy, yoğun konser temposunu sürdürdü. Sevemedim Kara Gözlüm, Benim Gözüm Sende ve Unutursun Diye gibi hitleriyle hafızalarda kaldı. Genç görünüm çabası, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sahne kombinleri ve açıklamalarıyla dikkat çekti. UNHCR çalışmalarıyla insani yardımda rol aldı. Kariyerinin zirvesinde nostalji albümleriyle devam etti. Güncel hali, yaşlanmaya karşı kararlılığını ortaya koydu.