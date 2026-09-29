Müge Anlı Hamit olayı nedir sorusunun kısa yanıtı şu: Doğuştan talasemi hastası bir genç, DNA testiyle babası bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını öğrendi. Hamit, İzmir'in Torbalı ilçesinden. Program ekibi biyolojik babayı bulmak için araştırma yürütüyor.

Zaman dar. Genç, 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalinin azaldığını, tedavi için önünde 6 ay kaldığını söylüyor. Hamit'in adı bazı yayınlarda Hamid diye de yazılıyor.

Hamit'in babası kim?

Hamit'in biyolojik babası henüz bulunamadı. 13 yaşında ilik nakli için yapılan değerlendirmede DNA testi, babası bildiği kişinin biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

Hamit, annesinin biyolojik babanın kimliğini bildiğini ama söylemediğini iddia ediyor. Sözleri şöyle: "Annem ölümüm pahasına babamın kim olduğunu saklıyor." Arayışın iki nedeni var: kimliğini öğrenmek ve ilik nakli için uygun bir donör bulmak.

Hamit Yorulmaz'ın hastalığı ve tedavi süreci

Hamit, doğuştan talasemi, yani Akdeniz anemisi hastası. Her hafta kan nakli yapılıyor, zaman zaman uygun kan bulmakta zorlanıyor. Talasemi majör hastası olan gencin hastalığı ileri seviyede, tedavisi için ilik nakli gerekiyor.

Sağlığı 13 yaşında ağırlaştı. Nakil için aile bireyleriyle doku uyumu araştırılırken yapılan DNA testi, yıllarca bilinen bir gerçeği tersine çevirdi.

Ailesi ve programdaki son durum

Annesi, Hamit 3 yaşındayken evden ayrıldı ve sonradan başka biriyle evlendi. Genç, babaannesi ve dedesinin yanında büyüdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, Pazartesi günkü bölümün ardından biyolojik babayı bulmak için çalışmayı sürdürüyor. Program ATV'de 10.00'da yayınlanıyor.

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