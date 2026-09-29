Claude çöktü mü diye soranların gördüğü tablo şöyleydi: Yavaşlama, yüklenmeyen sohbetler ve yeniden oturum açma istekleri. Downdetector'da şikayet sayısı 17.04'te 2.900'ü, 17.09'da 9.116'yı, 17.17'de 11.800'ü aştı. Claude Code ve Claude Cowork kullanıcıları da aynı tıkanıklığı yaşadı.

Kısa ve net: Sorun büyük ölçüde geçti. Kesintinin kök nedenini ise şirket henüz paylaşmadı.

Claude erişim sorunu ne zaman başladı?

Sorun, Türkiye saatiyle 29 Eylül akşamı 17.00 sularında başladı, Anthropic'in durum sayfasına ilk kayıt 17.21'de düştü. Şirket claude.ai'de, masaüstü ve mobil uygulamalarda, Claude Code'da ve Claude Cowork'te yüksek hata oranı kaydetti. 17.28'de API de listeye girdi. macOS uygulamasında ilk hatalar 17.10 sularında görüldü, iOS ve Android tarafı da bundan nasibini aldı.

Kullanıcılar başarısız isteklerle, sohbet yüklerken ya da gönderirken çıkan hatalarla karşılaştı, bazılarından yeniden oturum açması istendi. Ekranlarda "istek işlenemedi, tekrar deneyebilirsiniz" uyarısı belirdi.

Saat saat gelişmeler

Aşağıdaki saatlerin hepsi TSİ'ye göre. Anthropic 17.30'da performans bozulmasını araştırmaya başladı. Ekipler 17.41'de bir hafifletme adımı uyguladı, hata oranları belirgin biçimde düştü.

Saat (TSİ) Gelişme 17.21 Yüksek hata oranı kaydedildi 17.28 API'de de hata bildirildi 17.41 Hafifletme uygulandı, hata oranları düştü 17.59 Çoğu hizmet normale döndü 18.30 Tüm hizmetlerin normal çalıştığı duyuruldu, izleme sürüyor

İlk sorun 17.36'dan itibaren hafifledi ama oturum açma hatası bir süre daha sürdü. Şirket, bazı mesajların kaybolma ihtimaline de işaret etti.

Güncel durum ve yapılacaklar

Anthropic, tüm hizmetlerin 17.59'dan beri normal çalıştığını duyurdu, ekipler izlemeyi sürdürüyor. Kesintinin nedeni açıklanmadı. Durum sayfasında claude.ai, Claude Console, Claude Code ve Claude Cowork son güncellemede "çalışıyor" görünüyor.

Yarıda kalan bir işlem varsa şirketin önerisi net: Tekrar denemek işe yarayabilir. Anlık bilgi için resmi durum sayfası status.claude.com'a bakılabilir.