2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında, ilköğretim öğrencilerinin erken yaşta tüketici hakları konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Bu doğrultuda müfredata “bilinçli tüketici” dersi eklenirken, uygun seçmeli derslerde de bilinçli tüketime yönelik içeriklere yer verilecek. Program, öğrencilerin üretici ve tüketici hakları konusunda bilinçlenmesini ve nitelikli bir ticaret ortamının desteklenmesini amaçlıyor.

Okul öncesi eğitime erişim ve fırsat eşitliği

Çocukların erken yaşta üretken, becerikli ve sosyal bireyler olarak yetişmeleri amacıyla okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak. Bu kapsamda fiziki ve beşeri altyapının güçlendirilmesi, yeni dersliklerin yapımı ve okul öncesi eğitim erişiminin artırılması hedefleniyor. Özellikle ekonomik ve sosyal açıdan öncelikli bölgelerde, geçici köy ana sınıfı, taşıma merkezli ana sınıfı ve evde eğitim gibi farklı modeller uygulanacak.

Hayırsever ve özel sektör katkıları teşvik edilecek

Okul öncesi eğitime yönelik desteklerin artırılması amacıyla, hayırseverler ve özel sektörden gelen katkıların öncelikle bu alana yönlendirilmesi teşvik edilecek. Tüm valiliklere gerekli bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılacak.

Eğitimde okuldan kopmayı önleyici tedbirler

Program, öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten, güvenli ve destekleyici eğitim ortamları oluşturmayı hedefliyor. Eğitim dışına çıkma riski taşıyan öğrenciler için önleyici mekanizmalar geliştirilecek.

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitimi için fiziki ve beşeri imkanlar artırılacak, özel eğitim kurumlarının altyapısı güçlendirilecek. Kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarıyla temel matematik ve okuryazarlık programları da desteklenecek.

Uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilecek

2026 programı ile eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha esnek ve dayanıklı bir yapıya kavuşturulacak. Bireyselleştirilmiş öğrenme sistemi etkinleştirilecek, uzaktan eğitim altyapısı güçlendirilecek ve yabancı dil öğretimi için dijital içerikler erişime açılacak. Yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ, öğrenme analitiği ve asistan özellikleriyle dijital eğitim platformlarıyla entegre edilecek.

Sosyal ve kültürel faaliyetler artırılacak

Okullarda bilim, sanat, kültür ve spor etkinlikleri yoğunlaştırılacak. Bağımlılıkla mücadele kapsamında tiyatro, resim ve kısa film yarışmaları ile münazara etkinlikleri düzenlenecek.

Ayrıca, öğrenciler arasında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük bilinci temalı resim, şiir, afiş ve kısa film yarışmaları gerçekleştirilecek. Bilişim alanında faaliyet gösteren öğretmen ve öğrencilerin ürünlerini paylaşmaları için Ulusal GençTek Zirvesi organize edilecek.