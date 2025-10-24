Son Mühür- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sisteminde tartışma konusu olan test sınavları ve açık uçlu sorularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, test sınavlarının kaldırılması yönündeki talepleri doğrularken, açık uçlu soruların objektif değerlendirilmesi için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

TÜBİTAK iş birliğiyle yapay zeka projesi

Bakan Tekin, Bab-ı Ali Toplantıları’nda yaptığı konuşmada, “Test sınavlarının kaldırılması gerektiğini herkes dile getiriyor, ancak açık uçlu soruların değerlendirilmesinde tereddütler oluşuyor. TÜBİTAK ile iş birliği içinde, yapay zeka destekli bir proje geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Eğitimde dijital dönüşüm önceliği

Tekin, “Bilişim ve Teknoloji Çağında Milli Eğitim Altyapısında Hedeflenen Dönüşüm ve Yenilikçi Yaklaşımlar” başlığıyla yaptığı sunumda, Türkiye’de eğitimde teknolojik altyapıyı güçlendirmenin Bakanlığın öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Okulların teknolojiye adapte olmasını sağlayacak adımların önemine değinen Tekin, “Çağın gereksinimlerine uygun olarak okulların imkanlarını güçlendiriyoruz. Hem üretim hem de tüketim açısından sağlıklı bir teknolojik ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

EBA, dünyanın önde gelen eğitim portalı

Bakan Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında da bilgi vererek, platformun içerik bakımından dünyadaki en zengin eğitim portallarından biri olduğunu söyledi. EBA’nın sürekli güncellendiğini ve öğrencilerin etkileşimli tahtalar üzerinden yüzbinlerce içeriğe erişebildiğini belirten Tekin, sistemin eğitim süreçlerine katkısına dikkat çekti.

Yapay zeka destekli yönetim sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapay zeka uygulamalarını eğitim yönetiminde aktif biçimde kullanmaya başladığını açıklayan Tekin, yeni kurulan sistemin, personel politikalarından öğrenci başarı takibine, okul yatırımlarından devamsızlık kayıtlarına kadar pek çok alanı izlediğini ifade etti.

Tekin, “Türkiye’de ilk kez karar destek sistemi aracılığıyla çalışan bir bakanlık yönetim sistemi kurduk. Bu sistem, karar alma süreçlerini rasyonelleştiriyor ve kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlıyor” dedi.

Yapay zeka ve büyük veri daire başkanlığı

Bakanlık bünyesinde, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak “Yapay Zeka ve Büyük Veri Uygulamaları Daire Başkanlığı” kurulduğunu hatırlatan Tekin, bu birimin Türkiye’de eğitimde yapay zekayı sistematik şekilde koordine ettiğini belirtti. Tekin, uluslararası gelişmeleri yakından izlediklerini ve Türkiye’deki yapay zeka uygulamalarını stratejik bir plan çerçevesinde yürüttüklerini söyledi.

Türkiye’de ilk yapay zeka politika belgesi

Son olarak Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’de eğitim alanında ilk yapay zeka politika belgesi ve eylem planını hazırlayan kurum olduğunu vurguladı. Tekin, bu çalışmalar sayesinde test sınavlarının kaldırılabileceğini ve açık uçlu soruların objektif biçimde değerlendirilebileceğini ifade etti.