Kaynaklara göre, Mubadala özellikle Getir Araç’ın satışı konusunda anlaşma aşamasına geldi. Araç kiralama şirketi TikTak ile satış için masada olan fonun, anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi. Ancak resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD’li şirket de devrede

Mubadala, Getir Perakende için ise ABD’li bir şirketin de aralarında bulunduğu birkaç potansiyel alıcıyla görüşüyor. Geçtiğimiz haftalarda Mergermarket, DoorDash’in de olası alıcılar arasında bulunduğunu yazmıştı. Reuters’ın sorularına DoorDash ve TikTak yanıt vermedi.

Getir Finans’ta Avrupalı yatırımcılar öne çıkıyor

Fonun ayrıca Getir Finans’tan da çıkmayı planladığı ve bu konuda çoğunluğu Avrupalı yatırımcılarla temas kurduğu ifade edildi.

Mubadala yatırımlarından çekilecek

Mubadala, bu satışları tamamlaması halinde 2021’de başlayan ve Getir’in neredeyse tüm iştiraklerinde kontrol sağlamasıyla sonuçlanan yatırımlarından tamamen çekilmiş olacak. 28 Eylül 2024 itibarıyla Getir’in Mubadala Yatırım Şirketi’ne devri onaylanmıştı.

Getir küçülmeye gitmişti

Pandemi döneminde hızlı büyüyerek 2022’de 12 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, sonraki süreçte tüketici talebindeki düşüş nedeniyle küçülmeye gitmiş, yurt dışı operasyonlarını kapatarak yeniden yapılanmaya yönelmişti.