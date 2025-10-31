Muazzez Abacı Türk sanat müziğinin önde gelen isimlerinden biri. Sanatçı Amerika’daki evinde kalp krizi geçirdi. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan söz yazarı Seda Akay, Abacı'nın salı günü kalp krizi yaşadığını ve ardından stent takıldığını belirtti. Hastanede tedavi altına alınan Muazzez Abacı, şu anda hastanede normal odada tedavisine devam ediyor.

Muazzez Abacı'nın sağlık durumu

Abacı'nın durumu yakından takip ediliyor ve tedavisi sürüyor. Sevenleri ve sanat camiası sanatçının sağlık durumu hakkında yeni gelişmeleri merakla bekliyor.

Kısacası, Muazzez Abacı kalp krizi geçirdikten sonra stent operasyonu oldu ve hastanede kontrol altında tutuluyor. Sağlık durumu ciddi olmakla birlikte normal odada tedavi görüyor.

Sanat Dünyasında Yankı

Muazzez Abacı'nın rahatsızlığı, Türk sanat müziği camiasında da geniş yankı buldu. Birçok sanatçı ve müziksever, sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaştı. Özellikle kalp sağlığı ile ilgili rakamlar, her yıl Türkiye’de yaklaşık 150 bin kişinin kalp krizi geçirdiğini gösteriyor. Bu olay, toplumda kalp sağlığına dikkat edilmesi gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Muazzez Abacı kimdir?

Muazzez Abacı, 1947’de Ankara’da doğdu. Türk sanat müziğine sayısız eser kazandırdı ve kariyeri boyunca yüzlerce konser verdi. Sanatçı, özellikle duygusal yorumlarıyla tanındı. Abacı, müzik kariyerinde birçok ödül aldı, albümleri milyonlarca kez dinlendi. Türkiye’de ve dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, sanat hayatına uzun yıllar boyunca katkı sundu.