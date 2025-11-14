Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası 78 yaşında hayatını kaybetti. Abacı’nın vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Sanatçının naaşının, halen yaşadığı ABD’den Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Bu süreçte sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeriyle yakın iletişim sağlandı. Abacı'nın kaybı, uzun yıllar boyunca Türk sanat müziğine kattığı eserlerle anılmasına neden oldu.

Veda Töreni İstanbul’da Gerçekleşecek

Muazzez Abacı için 16 Kasım Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) veda töreni düzenlenecek. Tören saat 12.00’de başlayacak ve sanatçının sevenleri, ailesi ve yakın dostları burada Abacı’ya son kez veda etme imkânı bulacak. Törende müzik ve sanat dünyasından birçok ismin de katılımı bekleniyor. Bu etkinlik, usta sanatçının sanat yolculuğuna vefa göstermek isteyenler için önemli bir buluşma noktası olarak planlandı.

Cenaze Namazı ve Defin Programı Açıklandı

Muazzez Abacı’nın cenaze namazı ise 17 Kasım Pazartesi günü Ankara Kocatepe Camii’nde, öğle namazına müteakip kılınacak. Törenden sonra sanatçının naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek. Böylece Abacı, çok sayıda ünlü sanatçının da bulunduğu bu tarihi mezarlıkta sonsuzluğa uğurlanacak. Sevenleri ve sanatseverler, onun anısını yaşatmak için cenaze programı kapsamında bir araya gelecek.

Muazzez Abacı Kimdir?

Muazzez Abacı, 1947 yılında Ankara’da doğdu ve Türk sanat müziğinin en etkili isimlerinden biri oldu. Ankara Radyosu’nda sanatçı olarak başladığı kariyerinde, “Bir Sen Kaldın İçimde” adlı ilk plağını 1973’te çıkardı. Özellikle “Vurgun” ve “Şakayık” gibi eserleriyle büyük bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sahneye zarafeti, güçlü yorumuyla damga vuran Abacı, 1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanı aldı. Onlarca albüm ve unutulmaz şarkıyla sanat dünyasında iz bıraktı.