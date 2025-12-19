Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında yılın ilk günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu durum, kamu kurumlarından özel sektöre kadar pek çok alanda mesai düzenini doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, 1 Ocak Perşembe gününe denk gelen yılbaşı tatilinde bankacılık işlemlerini nasıl gerçekleştirebileceklerini ve şubelerin ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağını sorguluyor.

1 Ocak Resmi Tatil mi, Bankalar Çalışıyor mu?

Türkiye'deki resmi tatil takvimine göre 1 Ocak tarihi, "Yılbaşı" adıyla resmi tatil statüsünde yer alıyor. Bu nedenle, 1 Ocak 2026 Perşembe günü, kamu bankaları ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Banka personeli bu tarihte izinli sayılacak ve şubelerde gişe hizmeti verilmeyecek. Borsa İstanbul da resmi tatil nedeniyle işlem yapmayacak, dolayısıyla hisse senedi piyasalarında o gün seans gerçekleşmeyecek.

Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen müşteriler, şubeler kapalı olsa da alternatif kanalları kullanabiliyor. İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar ve ATM'ler 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Ancak şube üzerinden yapılması zorunlu olan fiziksel işlemler için vatandaşların bir sonraki iş günü olan 2 Ocak Cuma sabahını beklemesi gerekiyor.

EFT, Havale ve FAST İşlemleri Ne Zaman Hesaba Geçer?

Resmi tatil günlerinde yapılan para transferlerinin zamanlaması, kullanılan yönteme göre değişiklik gösteriyor. Aynı banka içerisindeki hesaplar arası transfer (Havale) ve FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) sistemi ile yapılan işlemler, resmi tatil olsa bile anında gerçekleşiyor. Limitler dahilindeki ödemeler, 1 Ocak günü de alıcının hesabına saniyeler içinde geçiyor.

Ancak FAST limitini aşan ve klasik EFT yöntemiyle yapılan bankalararası transferler, tatil günlerinde işlem havuzunda bekliyor. 1 Ocak Perşembe günü verilen ileri tarihli veya limit üstü EFT talimatları, bankaların mesaiye başlayacağı 2 Ocak Cuma günü işleme alınıyor ve alıcı hesaba aktarılıyor.

1 Ocak 2026 İtibarıyla Para Transferinde Yeni Dönem

2026 yılının ilk günü, bankacılık sektörü için sadece bir tatil günü değil, aynı zamanda kritik bir düzenlemenin de başlangıç tarihi oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan yeni tebliğ uyarınca, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüksek tutarlı para transferlerinde "beyan zorunluluğu" başlıyor.

Yeni düzenlemeye göre, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerde, işlemin mahiyetinin (örneğin; konut ödemesi, borç, ticari ödeme vb.) bankaya beyan edilmesi zorunlu hale geliyor. Ayrıca tutar arttıkça (2 milyon TL ve 20 milyon TL eşikleri), istenen belge ve detaylı açıklama yükümlülüğü de kademeli olarak artıyor. Dolayısıyla 2 Ocak Cuma günü bankalar açıldığında, yüksek tutarlı işlem yapacak vatandaşların bu yeni kurala uygun olarak işlem nedenini belirtmesi gerekiyor.