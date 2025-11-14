Dakikalarca süren saldırı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve kamuoyunda büyük tepki çekti. Şiddet anlarının yayılması üzerine Bahadır Ünlü gözaltına alındı, iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Olay, yalnızca şiddet görüntüleriyle değil, aynı zamanda işletmenin ruhsatsız çalışıyor olmasına ve geçmişte benzer olayların yaşanmasına ilişkin bilgilerle de dikkat çekici hâle geldi.

Olayın Detayları ve Toplumsal Tepki

Bahadır Ünlü'nün restoranında gerçekleşen olayda, çalışanına önce yumruk ve tekme attığı, ardından beyzbol sopasıyla şiddet uyguladığı görüldü. Görüntülerde Ünlü'nün öfkesinin dozunu artırdığı, çalışanını havaya kaldırarak yere savurduğu ve araya girmeye çalışan başka kişileri de ittiği kaydedildi. Cep telefonuyla kaydedilen şiddet anlarının sosyal medyada hızla yayılması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği harekete geçti ve Ünlü gözaltına alındı. Olayın ardından Ünlü'nün işletmesinin daha önce de mühürlendiği ancak ruhsatsız şekilde çalışmaya devam ettiği, ayrıca kendisinin geçmişte işletmesinde yaşanan bir tartışmada bir müşterisinin başına bıçağın sapıyla vurduğu belirtildi. Meydana gelen darp olayı nedeniyle kamuoyunda, sanat camiasında ve sosyal medya kullanıcıları arasında ciddi tepkiler ortaya çıktı.

Bahadır Ünlü Kimdir?

Bahadır Ünlü, oyunculuk kariyerine 2003 yılında başladı ve Akvariom isimli İran-Türk ortak yapımı film ile sektöre adım attı. 27 Ocak 1982 doğumlu olan Ünlü, bugüne kadar farklı dizi ve filmlerde görev aldı. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl, Şefkat Tepe, Bizim Okul, 20 Dakika, Çukur ve Ramo gibi projelerde oyunculuk yaptı. Son dönemde ise eşiyle birlikte Beyoğlu'ndaki bir kafenin işletmeciliğini üstlendi. Bahadır Ünlü'nün tam olarak nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Türkiye'de doğup büyüdüğü ve sinema, televizyon ve sosyal medya sektörlerindeki çalışmalarıyla tanındığı biliniyor. Yaşanan olaylar sonrasında Ünlü'nün kişisel ve mesleki geçmişi yeniden gündeme gelirken, sektör temsilcileri ve izleyiciler, toplumsal olaylara duyarlılık çağrısı yapıyor.

Hukuki Süreç ve İşletmenin Durumu

Olayın kamuoyunda tepki uyandırmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği tarafından yürütülen adli işlemler kapsamında Bahadır Ünlü gözaltına alındı. Şiddet eylemine ilişkin incelemeler devam ederken, Ünlü'nün "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilmesi beklendiği belirtildi. Restoran ise zabıta tarafından yeniden mühürlendi ve iş yeri açma ruhsatı olmadan izinsiz şekilde çalıştığı tespit edildi. Geçmiş yıllarda da benzer olaylarla gündeme gelen Bahadır Ünlü hakkında, adli makamların soruşturma sonuçları yakından takip ediliyor. Restoranın kapatılması ve sürecin kamuoyunda tartışılması, hem işletme sahiplerinin sorumlulukları hem de sektördeki şiddet olgusunu bir kez daha gündeme taşıdı.