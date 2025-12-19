Dizinin proje tasarımı ve yapımcılığını, daha önce "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" gibi reyting rekorları kıran projelere imza atan Mehmet Bozdağ üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu yapım, İstanbul'un karanlık sokaklarında filizlenen bir direniş öyküsünü ve imkansızlıklar içinde yeşeren bir aşkı konu alıyor. İlk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkan dizi, toplumsal yozlaşmaya karşı duran iki gencin mücadelesini ekranlara taşıyor.

Bir Zamanlar İstanbul Dizisinin Konusu

"Bir Zamanlar İstanbul", 1990'lı yılların kaotik atmosferinde, üniversite öğrencisi Ali ve gazetecilik hayalleri kuran Seher'in yollarının kesişmesini anlatıyor. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Ali, hayallerini süsleyen öğretmenlik mesleğine adım atmaya hazırlanırken, ailesinin uğradığı bir saldırı sonucu hayatının akışını değiştirmek zorunda kalıyor. Bu trajik olay, Ali'yi karanlık bir dünyanın içine çekerken, onu modern bir "Köroğlu" figürüne dönüştürecek olaylar zincirini başlatıyor.

Dizinin ana eksenini, "güçlünün değil haklının kazandığı" bir düzen arayışı oluşturuyor. Ali, yeraltı dünyasının acımasız kurallarına karşı kendi adaletini sağlamaya çalışırken, idealist bir karakter olan Seher (Alina Boz) onun en büyük destekçisi oluyor. Radyoculuk yapan ve polis babasından aldığı terbiye ile adalete sıkı sıkıya bağlı olan Seher, Ali ile birlikte zalimlere karşı büyük bir savaş başlatıyor. Dizi, bu mücadele sırasında 90'lı yılların Türkiye'sindeki toplumsal olaylara ve faili meçhul cinayetlere de ışık tutuyor.

Bir Zamanlar İstanbul Oyuncuları Kimler?

Dizinin oyuncu kadrosunda, televizyon dünyasının başarılı isimleri ve usta tiyatrocular bir araya geliyor. Karakterlere hayat veren isimler şu şekilde sıralanıyor:

Cihangir Ceyhan (Ali): Dizinin başkahramanı Ali'ye hayat veriyor. Adalet arayışı içinde mafyaya meydan okuyan, cesur ve idealist bir üniversite öğrencisini canlandırıyor.

Alina Boz (Seher): Ali'nin yol arkadaşı ve büyük aşkı Seher karakterini oynuyor. Güçlü, kararlı ve haksızlığa boyun eğmeyen bir gazeteci adayı olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Hüseyin Avni Danyal (Çetin): Usta oyuncu, dizinin kilit karakterlerinden biri olan Çetin'e hayat veriyor.

Murat Daltaban (Kenan): Yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Kenan karakterini canlandırıyor.

Didem Balçın (Fidan): Dizinin güçlü kadın karakterlerinden Fidan'ı oynuyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Özge Özder, Şebnem Dönmez, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Serdar Özer ve Mirza Bahattin Doğan gibi deneyimli isimler yer alıyor. Her biri kendi hikayesine sahip derinlikli karakterlerle, 90'lar İstanbul'unun panoraması çiziliyor.