Son Mühür- Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ve iş dünyasını yakından ilgilendiren 2026 yılı vergi, harç ve ceza artışlarını belirleyen resmi düzenleme yürürlüğe girdi. 31 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Damga Vergisi ve çeşitli harç tutarlarına uygulanacak artış oranları resmen ilan edildi. Karara göre, 2025 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak temel artış oranı %18,95 olarak saptandı.

Motorlu taşıtlar vergisinde yeni dönem

Kararın birinci maddesi kapsamında, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan tüm taşıtlar için 2026 yılında uygulanacak artış oranı belirlendi. Buna göre, (I), (II), (IV) ve (I/A) sayılı tarifelerde bulunan araçların vergi tutarlarına %18,95 oranında artış uygulanacak. Bu düzenleme, binek otomobillerden ticari araçlara kadar geniş bir yelpazedeki tüm taşıt sahiplerinin 2026 yılı ödemelerini doğrudan etkileyecek.

Damga vergisi ve harçlarda yüzde 18,95 artış

Düzenleme sadece araç sahiplerini değil, her türlü resmi evrak ve harç işlemlerini de kapsıyor. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır ile maktu vergi tutarları %18,95 oranında artırıldı. Aynı şekilde, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarları ile nispi harçların asgari ve azami miktarları da %18,95 oranında yükseltildi. Bu durum; pasaport, ehliyet ve tapu harçları gibi birçok kalemde yeni tarifelerin uygulanacağı anlamına geliyor.

Uygulama 1 Ocak itibarıyla başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bu karar, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girecek. Yeni yılın ilk günüyle birlikte tüm vergi daireleri ve ilgili kurumlar işlemlerini bu güncel oranlar üzerinden yürütecek. Kararın hükümlerini uygulama ve yürütme yetkisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildi.