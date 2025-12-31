Türkiye genelindeki ulaşım ağının ana arterlerini oluşturan köprü ve otoyolların kullanım bedellerinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), hem kendi bünyesindeki tesisler hem de Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel sektör tarafından işletilen güzergahlar için geçerli olacak yeni tarifeyi kamuoyuna duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre, sürücülerin bütçesini yakından ilgilendiren bu fiyat güncellemeleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla eş zamanlı olarak tüm geçiş noktalarında yürürlüğe girecek.

İstanbul’un iki yakasındaki geçişlerde yeni dönem

İstanbul trafiğinin yükünü sırtlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki geçiş ücretleri, yeni tarife düzenlemesinden payını aldı. Daha önce otomobiller için tek yönlü olarak 47 TL olarak uygulanan geçiş bedeli, son güncelleme ile birlikte 59 TL seviyesine yükseltildi. Boğaz hattındaki bir diğer kritik geçiş noktası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise otomobil geçiş fiyatı 80 TL’den 95 TL’ye revize edildi. Bu fiyat artışları, şehrin ulaşım maliyetleri üzerindeki etkisini yeni yılın ilk saatlerinden itibaren hissettirmeye başlayacak.

Osmangazi ve Çanakkale köprülerinde ücretler güncellendi

Şehirler arası ulaşımın en stratejik noktaları arasında yer alan dev projelerde de rakamlar yukarı yönlü değişti. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerini birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde otomobil geçiş ücreti 795 TL’den 995 TL’ye çıkarıldı. Benzer şekilde, dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için de ücret tarifesi 795 TL’den 995 TL’ye yükseltilerek eşitlendi. Bu güncellemeler, tatil ve ticari amaçlı uzun yol seyahatlerinde ulaşım maliyetlerinin yeniden hesaplanmasını zorunlu kılıyor.

Anadolu otoyolları ve dijital bilgilendirme süreci

Düzenleme sadece köprülerle sınırlı kalmayıp, ana otoyol güzergahlarına da yansıdı. İç Anadolu bölgesinin ulaşım konforunu artıran Ankara-Niğde Otoyolu geçiş bedeli, 590 TL’den 740 TL’ye güncellendi. Karayolları Genel Müdürlüğü, şeffaflık ilkesi gereği tüm araç sınıflarına ait detaylı fiyat listelerini kurumun resmi internet portalı üzerinden vatandaşların erişimine sundu.