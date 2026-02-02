MSÜ normal başvuruları 5 Ocak – 29 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi tüm gözler geç başvuru sürecine ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Binlerce aday askeri öğrenci olma hayaliyle sınava hazırlanırken, süreçle ilgili önemli detayları yakından takip ediyor.

MSÜ 2026 geç başvuru ücreti ne kadar?

2026 yılı için belirlenen normal sınav ücreti 700 TL iken, geç başvuru gününde bu tutar yüzde 50 artırımlı olarak tahsil edilecek. Buna göre geç başvuru ücreti 1.050 TL olarak belirlendi.

Ödeme konusunda önemli bir kısıtlama bulunuyor. Geç başvuru gününde sınav ücreti yalnızca ÖSYM'nin internet sayfasındaki e-İşlemler bölümünden kredi kartı veya banka kartı ile ödenebilecek. Banka şubesi ya da ATM üzerinden yapılan ödemeler sisteme yansımayacağı için adayların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Ücretin başvuru günü sonuna kadar yatırılmaması halinde adaylık kaydı geçersiz sayılacak.

MSÜ 2026 sınav yerleri ne zaman belli olacak?

MSÜ sınav yerlerine ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. Şubat ayının son haftasında MSÜ sınav yerlerinin erişime açılması bekleniyor. Adaylar, sınava giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

MSÜ 2026 sınavı ne zaman yapılacak?

Başvurusunu ister normal ister geç sürede tamamlayan tüm adaylar, aynı sınav merkezlerinde ve aynı koşullarda 1 Mart 2026 Pazar günü sınava girecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adayların en geç 10.00'da sınav binası girişinde hazır bulunması zorunlu olacak.

Sınava girişte giriş belgesi dışında fotoğraflı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport bulundurulması zorunlu. Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli belgeleri önceden hazırlaması önem taşıyor.