Mahkeme belgelerinde Epstein'ın özel uçağının pilotuna Türkiye'den de çocuk götürülüp götürülmediği sorusu, konunun Türkiye'de de yoğun ilgi görmesine neden oldu. Şimdiye kadar yayınlanan belgelerde farklı bağlamlarda birkaç Türk isminin yer aldığı görülüyor. İşte Epstein dosyasında adı geçen Türk bağlantılı isimler ve detayları.

Epstein belgelerinde adı geçen Türkler kimler?

En güncel gelişme İhlas Holding CEO'su Ahmet Mücahit Ören'e ait. Son yayınlanan belgelerde Ören'in, Epstein'ın suç ortağı olarak 20 yıl hapis cezası alan Ghislaine Maxwell ile 2004 yılındaki e-posta yazışmaları ortaya çıktı. Yazışmalarda Ören'in Maxwell'den Virgin Group kurucusu Richard Branson ile tanıştırılmasını istediği ve Maxwell'in buna aracılık edeceğini söylediği görülüyor. Ören, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Davos'tan tanıdığı birinden iş bağlantısı için yardım istediğini, Epstein'la herhangi bir alakasının olmadığını belirtti.

Türk asıllı ABD'li doktor Mehmet Öz'ün ismi de dosyalarda yer alan dikkat çekici detaylar arasında. Belgelere göre Epstein, 2004 yılında Mehmet Öz'ün seyahat masraflarını karşılamış. Ayrıca Öz'ün 2014'te konuk konuşmacı olarak yer aldığı bir etkinliğe Epstein de davet edilmiş ancak katılamamış. 2016'da ise Öz'ün Epstein'a bir e-posta gönderdiği tespit edilmiş, ancak mesajın içeriği gizli tutulmuş.

Epstein belgelerinde uçak kayıtlarındaki Türk isimleri

Dosyalarda daha önceki yıllarda da gündeme gelen iki Türk vatandaşının adı uçak kayıtlarında yer alıyor. Bunlardan ilki, 1990'larda bir güzellik yarışmasına katılmış olan Banu Küçükköylü. Küçükköylü'nün ismi İngiliz medyasında Prens Andrew ile Epstein arasındaki ilişkiye dair haberlerde de geçmişti. Pilotun ifadelerine göre Epstein'ın Fransız ortağı Jean-Luc Brunel'in Türkiye'den kız çocuklarını getirdiğinde yanında bir "B.K." isimli kişinin bulunduğu belirtildi. Ancak güzellik yarışmasına katılan Banu Küçükköylü, VOA Türkçe'ye konuşarak iddianamede adı geçen kişinin kendisi olmadığını, ortada bir isim benzerliği bulunduğunu ve Epstein'ı tanımadığını söyledi.

İkinci isim Turabi Fırat. Fırat'ın o tarihlerde ABD'de beş yıldızlı bir otelde yiyecek içecek müdürü olarak görev yaptığı ve iş amaçlı Epstein'ın uçağına bindiği tahmin ediliyor. VOA Türkçe'ye ulaşan Fırat, Epstein'ı tanımadığını ve hiçbir zaman onunla görüşmediğini ya da seyahat etmediğini söyleyerek iddiaları yalanladı.

Robert Koleji yazışması Epstein belgelerinde nasıl yer aldı?

Belgelerde, aynı zamanda New York Times muhabiri olan ve Robert Koleji Mütevelli Heyeti üyesi Landon C. Thomas Jr. ile Epstein arasındaki 2014 tarihli bir yazışma da yer alıyor. Thomas Jr., Türkiye'nin muhafazakarlaştığından bahsederek Robert Koleji'nin misyonunun önemini vurgulamış ve konuyu Gates Vakfı'na sunma konusunda Epstein'ın fikrini sormuş. Robert Koleji ise açıklama yaparak Thomas Jr.'ın kurumun çalışanı olmadığını, 2019'da Epstein skandalı nedeniyle heyetten ayrıldığını ve okulun Epstein'dan herhangi bir bağış almadığını belirtti.

Yetkililer, belgelerde adı geçen veya fotoğraflarda yer alan kişilerin suç işlediğine dair bir kanıt bulunmadığını özellikle vurguluyor. Dosyaların taranması hâlâ devam ediyor ve yeni isimlerin ortaya çıkması olasılığını koruyor.