İş dünyası ve medya camiasında geniş yankı uyandıran bu ayrılık haberi, kavga ya da gürültü yaşanmadan anlaşmalı olarak kasım ayında tek celsede gerçekleşti. Boşanmanın ardından eski eşler, bundan sonraki hayatlarına iki dost olarak devam etme kararı aldı.

Orakçıoğlu çiftinin boşanma süreci nasıl gelişti?

Ardı ardına gelen mutsuz evlilik ve boşanma haberleri yeni yılda da hız kesmeden devam ediyor. Süleyman Orakçıoğlu ile Ahu Orakçıoğlu'nun ayrılığı da bu dalganın en dikkat çekici halkalarından biri oldu. Çiftin şimdiye kadar tartıştığı bile duyulmamıştı; bu nedenle haber ilk ortaya çıktığında büyük şaşkınlık yarattı.

Boşanma sürecinde birbirlerine karşı herhangi bir olumsuz tutum sergilemeyen eski eşler, son dönemdeki yüksek profilli ayrılıkların arasında medeni bir boşanma örneği olarak öne çıktı.

Süleyman Orakçıoğlu kimdir?

Süleyman Orakçıoğlu, Elazığ doğumlu bir iş insanı ve Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. 1986 yılında kardeşi Halidun Orakçıoğlu ve kuzeni Osman Arar ile birlikte Orka Holding'i kurdu. Şirket bünyesinde hayata geçirdiği Damat, Tween ve D'S Damat markaları bugün beş kıtada erkek modasına yön veren küresel markalar haline geldi.

Kariyeri boyunca pek çok ödüle layık görülen Orakçıoğlu, 1998 ve 2000'de Yılın İş Adamı ödüllerini kazandı, 2004'te Ernst & Young Dünya Yılın Girişimcisi finalistleri arasında yer aldı. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nde tekstil tasarımı dersleri veriyor. Orka Holding, 2023'te 6,5 milyar TL ciro elde ederken 2024 sonunda 10 milyar TL ciro hedefledi.

Ahu Orakçıoğlu kimdir?

Ahu Orakçıoğlu (kızlık soyadıyla Ahu Tanrıkulu), Ankara doğumlu bir gazeteci, sunucu ve girişimci. Medya kariyerine 1998'te TRT'nin açtığı sınavları kazanarak spiker olarak başladı ve kurumda on yılı aşkın süre görev yaptı. Ana haberlerden Eurovizyon yayınlarına, muhabirlikten programcılığa ve radyoculuğa kadar her tür yayında deneyim kazandı.

TRT'nin ardından Kanal 24 ve Star Medya Grubu'na transfer olan Orakçıoğlu, son olarak Ekotürk kanalında hafta içi her gün canlı yayınlanan Gün Ortası adlı ekonomi programını hazırlayıp sunuyordu. Aynı zamanda biyoteknolojik yöntemlerle üretilen organik arı ürünlerini Apivital markasıyla ticarileştiren bir start-up şirketin melek yatırımcısı.

Orakçıoğlu çiftinin aşk hikayesi Galata Köprüsü'nde başlamıştı

İkilinin tanışma hikayesi Galata Köprüsü'nde düzenlenen bir tasarım haftası etkinliğine dayanıyordu. Ahu Orakçıoğlu, o dönem Ahu Tanrıkul adıyla haberci olarak çalışırken etkinliği haberleştirmek için köprüye gitmiş ve organizasyonun paydaşlarından Süleyman Orakçıoğlu'nu canlı yayına davet etmişti. Yayın sırasında aralarında güçlü bir bağ oluşmuş ve yaklaşık üç yıllık birlikteliğin ardından evlenmişlerdi. İş dünyasıyla medyanın buluştuğu bu evlilik, 15 yılın sonunda sessiz bir şekilde sona ermiş oldu.