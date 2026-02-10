Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte 2026 YKS süreci resmen başladı. Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki başvuru tarihleri ne zaman bitiyor, sınav ücreti ne kadar ve oturumlar hangi günlerde yapılacak? İşte tüm detaylar.

2026 YKS başvuru tarihleri ve geç başvuru süreci

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2026 YKS başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar için ek süre tanınıyor. Geç başvuru dönemi 10 Mart'ta başlayıp 12 Mart'ta sona erecek.

Adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle ya da e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav merkezi tercihlerinin girilmesi ve ücretin belirlenen süre içinde yatırılması büyük önem taşıyor. YKS başvuru ücreti için son ödeme günü 3 Mart olarak açıklandı.

2026 YKS başvuru ücreti ne kadar oldu

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri sınav ücretleri oldu. Geçtiğimiz yıl her bir oturum için 450 TL olarak uygulanan YKS başvuru ücreti, 2026 yılında 700 TL'ye yükseldi. Böylece sınav ücretlerine yaklaşık yüzde 52,5 oranında zam yapıldı.

Üç oturuma birden katılacak adaylar toplamda 2 bin 100 TL ödeme yapacak. İki oturuma katılan adaylar için ücret 1.400 TL olurken, yalnızca tek oturuma girecek adaylar 700 TL başvuru ücreti ödeyecek.

Tüm adaylar YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne girmek zorunda. Lisans programı tercih edecekler ise TYT'nin yanı sıra Alan Yeterlilik Testi'ne de başvurmak durumunda. Yabancı dil puanıyla tercih yapmak isteyen adayların üç oturumun tamamına katılması gerekiyor.

YKS geç başvuru sürecinde adaylardan alınacak sınav ücretleri, normal başvuru ücretlerine yüzde 50 zamlı olarak uygulanacak.

2026 YKS başvuru ücreti nasıl yatırılır

Sınav ücretleri ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yatırılabiliyor. Adaylar banka hesabı veya kredi kartıyla sınav ücretini ödeyebilir. Ayrıca anlaşmalı bankaların şubeleri, ATM'leri, mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.

Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları, sistem üzerinde "onaylı" olsa dahi geçersiz sayılacak.

2026 YKS sınav tarihleri: TYT, AYT ve YDT ne zaman

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre YKS oturumları şu tarihlerde gerçekleştirilecek: 1. Oturum TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi, 2. Oturum AYT 21 Haziran 2026 Pazar. Yabancı Dil Testi de 21 Haziran'da öğleden sonra uygulanacak.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak

YKS sonuçları 22 Temmuz 2026'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM AİS sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı

Başvuru işlemleri için adayların ais.osym.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Sol menüdeki "Başvurular" bölümünden YKS sınavına başvuru yapılabiliyor. Adayların kişisel bilgilerini ve sınav merkezi tercihlerini girmeleri, aynı zamanda belirlenen süre zarfında sınav ücretlerini yatırarak işlemlerini onaylamaları gerekiyor.