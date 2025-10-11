Şanlıurfa’nın Güllübağ Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanan 32 yaşındaki Ferit Abrak, yaralı halde motosikletiyle hastaneye gitmeye çalıştı. Sırtına saplanan bıçakla yolda yere düşen Abrak, hayatını kaybetti.

Hastaneye gitmeye çalışırken yolda can verdi

Olay, gece saatlerinde Güllübağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferit Abrak sokakta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve sırtına bıçak saplanan Abrak, kendi imkânlarıyla hastaneye gitmek üzere motosikletine bindi. Ancak kan kaybı nedeniyle ilerleyemeyen genç, kısa süre sonra yolda yere yığıldı.

Sırtında bıçak saplı halde bulundu

Abrak’ı yerde hareketsiz şekilde gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ferit Abrak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Abrak’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlıları aranıyor

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.